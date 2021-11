« Kelly-Ann est tellement passionnée des Jeux du Canada et dévouée à leur rayonnement, affirme Evan Johnston, président du conseil d'administration du CJC. Les Jeux inspirent les Canadiens d'un océan à l'autre à voir grand. Ils forment aussi de grands leaders, et Kelly-Ann en est un bel exemple. Sa nomination témoigne de l'estime qu'a le conseil d'administration pour sa connaissance des Jeux et son leadership. »

« Les Jeux du Canada renforcent le tissu de la société canadienne, déclare Kelly-Ann Paul. J'ai été témoin de leur pouvoir et de leur capacité de faire ressortir le meilleur des gens, dans le sport comme dans la vie. Œuvrer pour un organisme dont le mandat est de développer la prochaine génération de leaders par le sport est extrêmement gratifiant. Le CJC est privilégié de compter sur une merveilleuse équipe d'employés et de bénévoles. Je suis convaincue que notre équipe chevronnée offrira un précieux soutien à nos sociétés hôtesses, ainsi qu'à nos entreprises, gouvernements et organismes sportifs partenaires, qui sont tous indispensables au succès de chaque édition. »

Kelly-Ann Paul remplacera Dan Wilcock, qui quittera le CJC le 26 novembre pour relever de nouveaux défis après avoir été à la tête de l'organisme pendant une période sans précédent. Parmi ses réalisations, il a instauré une approche intégrée du développement durable et de la planification stratégique des Jeux.

« J'aimerais remercier Dan pour sa passion et son leadership pendant cette période tumultueuse, souligne Evan Johnston. C'était la première fois que les Jeux du Canada ont dû être reportés, et Dan a chapeauté le tout de main de maître. Nous sommes reconnaissants de sa contribution, particulièrement dans les domaines du développement durable, de la diversité et de l'inclusion, ainsi qu'au lancement de la nouvelle marque des Jeux du Canada. Nous lui souhaitons bon succès dans ses projets futurs. »

« J'ai énormément d'affection pour le mouvement des Jeux du Canada et je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de diriger le CJC à une époque marquante de son histoire, fait savoir Dan Wilcock. Je suis particulièrement reconnaissant envers l'équipe du CJC, de leur expertise et de leur dévouement, et leur souhaite tout le succès possible. »

M. Wilcock collabore avec le personnel et le conseil d'administration au bon déroulement de la transition.

Les Jeux du Canada laissent un legs sportif durable dans les communautés d'un océan à l'autre. Avec des épreuves pour athlètes avec et sans handicap et Olympiques spéciaux, les Jeux comptent parmi les événements sportifs les plus inclusifs au monde. Ils sont devenus un important tremplin pour les athlètes canadiens vers les Jeux olympiques et paralympiques.

Les prochains Jeux d'été auront lieu du 6 au 21 août 2022 dans la région de Niagara, et les prochains Jeux d'hiver se dérouleront du 18 février au 5 mars 2023 à l'Île-du-Prince-Édouard.

À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l'organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L'organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu'à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des municipalités hôtes.

Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine Anishinabeg.

Biographie de Kelly-Ann Paul, la nouvelle présidente-directrice générale du CJC

Passionnée de la régie des sports au Canada, Kelly-Ann y œuvre depuis 2002, à l'époque chez Sport Canada. Arrivée au CJC en 2004, elle a occupé plusieurs postes dans l'organisation. En 2009, elle a été nommée directrice des sports, puis vice-présidente principale en février 2018.

Kelly-Ann détient un baccalauréat en sciences et en éducation physique et santé avec une mineure en études françaises de l'Université Queen's. Elle a siégé à de nombreux comités bénévoles, notamment dans le cadre d'événements internationaux, de jeux multisports, d'associations nationales, communautaires et de développement du sport. Elle était membre du personnel de mission d'Équipe Canada aux Jeux olympiques de 2008 à Beijing.

Kelly-Ann a fait de l'athlétisme et joué au rugby à l'université, puis officié au rugby après avoir accroché ses crampons en 2004. Aujourd'hui, elle pratique le kayak, le ski de fond et le ski alpin.

Originaire d'Ottawa, Kelly-Ann est courante dans les deux langues officielles. Aujourd'hui, elle vit toujours dans la région avec son mari Tyler et leurs enfants William, Ariel et Ireland.

