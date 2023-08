Le marché canadien du whisky est en plein essor

TAIPEI, 15 août 2023 /CNW/ - Kavalan a maintenant inscrit trois de ses whiskies haut de gamme auprès de la Régie des alcools de l'Ontario au Canada.

Les trois Solistes bruts de fût et de fût unique sont :

Le Ex-Bourbon Cask de Kavalan arrive en Ontario, ouvrant un monde de raffinement harmonieux pour les amateurs de whisky.

Solist ex-Bourbon Cask Soliste Oloroso Sherry Cask Solist Vinho Barrique

Selon le président de Truth Malters Ltd., Lawrence Schoen, la demande de Kavalan en Ontario est à l'origine de cette démarche.

« Nous avons l'intention de partager avec le Canada, l'un des chefs de file mondiaux en matière de consommation de whisky, certains des whiskies de la plus haute qualité des meilleurs distillateurs du monde, a-t-il dit.

Dans le reste du pays, les ventes de Kavalan sont élevées parce que les consommateurs canadiens recherchent divers types de whisky, comme ceux en baril de vin, de Sherry et le ex-Bourbon Cask.

Le vaste portefeuille de fût de Kavalan est le plus diversifié de l'industrie. Il y a aussi une forte demande pour le whisky brut de fût au Canada, une autre force pour laquelle Kavalan est reconnu et reconnu.

M. Schoen dit que son amour pour le whisky Kavalan a commencé par sa première gorgée.

« Après avoir essayé le Kavalan Classic en 2009, j'ai tout de suite su que c'était quelque chose de spécial et que j'étais accro. J'avais hâte de voir la prochaine sortie. »

M. Schoen a lancé son entreprise Truth Malters à la suite de sa fascination pour Kavalan et l'industrie du whisky. Il a également créé un groupe d'amateurs « KavaFAN » composé de membres du monde entier.

À propos de Lawrence Schoen : Le président de Truth Malters Ltd, Lawrence Schoen, compte plus de 20 ans d'expérience en exploitation d'entreprise, notamment dans l'industrie de l'alcool, des ventes et du marketing. Il a également acquis de l'expérience à l'étranger, où il a établi un vaste réseau de relations personnelles et d'affaires avec certains des marques, des fournisseurs et des noms les plus reconnus de l'industrie des spiritueux.

