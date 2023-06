MONTRÉAL, le 3 juin 2023 /CNW/ - La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) est heureuse d'annoncer que le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné plus tôt cette semaine la nomination de M. Karel Mayrand à titre de président de son conseil d'administration (CA), suivant une période intérimaire. Il succède ainsi à M. Renaud Coulombe, qui a présidé le conseil pour un mandat de trois ans jusqu'en décembre 2021.

Membre du CA depuis près de 5 ans, M. Mayrand a rapidement su mettre son expertise à contribution, notamment en tant que membre du comité modus vivendi qui a accompagné le développement du plan directeur du parc, et du comité de la gouvernance, pour ensuite prendre le rôle de président par intérim. Anciennement directeur général pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki, M. Mayrand assume maintenant la fonction de président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal. Il possède de grandes compétences en lien avec la philanthropie, le climat, les enjeux urbains, la mobilité, l'éco-citoyenneté, et les politiques publiques.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je renouvelle mon engagement à titre de président du CA de la SPJD. Le parc Jean-Drapeau est un endroit unique au monde, et une source de fierté pour tous les Montréalais(es). Beaucoup de travail a été accompli ces dernières années pour établir une vision emballante d'un grand parc urbain vert et bleu accueillant pour les citoyens, qui met en valeur son patrimoine naturel et historique, tout en ayant une vocation culturelle et sportive qui en font une destination de calibre mondial. Le mandat que j'assume aujourd'hui permettra d'accélérer la mise en œuvre de cette vision à travers de grands chantiers, alors que le parc célébrera ses 150 ans », a mentionné M. Mayrand.

À cette annonce s'ajoute également la nomination de Judy Sheehan, qui demeura au sein du conseil pour un troisième mandat à titre d'administratrice et présidente du comité des ressources humaines. Alors que la SPJD a récemment lancé un appel d'intérêt afin de combler 4 postes au sein de son CA, d'autres nominations viendront bientôt bonifier celui-ci.

« Il me fait plaisir de souligner ces nominations au sein du conseil d'administration de la SPJD. Le renouvellement de celui-ci s'inscrit dans un effort de mobilisation des meilleurs acteurs pour réaliser avec succès notre vision d'avenir », a déclaré Mme Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau. « Je suis persuadée que, sous la présidence de M. Mayrand, nous pourrons bénéficier du soutien et de la collaboration de notre conseil pour développer l'immense potentiel du parc Jean-Drapeau, un lieu de grande renommée, tant à l'échelle locale qu'internationale».

« Le parc Jean-Drapeau est en grande mouvance et je salue les nominations confirmées aujourd'hui. M. Mayrand est la bonne personne à la présidence du CA de la Société du parc pour nous accompagner dans le déploiement du plan directeur et des grands projets qui en découlent. De par ses qualités humaines et professionnelles, il saura jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de cette vision ambitieuse pour ce parc emblématique de la métropole », a ajouté Mme Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

