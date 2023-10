Note aux médias : Cliquez ICI pour télécharger les images en haute résolution.

TORONTO, le 26 oct. 2023 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes, fleuron de l'excellence canadienne, est fière d'annoncer que Kardinal Offishall est le récipiendaire de cette année de l'honneur Allan Slaight Music Impact, une reconnaissance annuelle qui célèbre les réalisations des musiciens canadiens qui ont utilisé leur voix et leur talent pour inspirer et avoir un impact positif sur l'industrie de la musique. Icône de la musique canadienne plusieurs fois récompensée, producteur, cadre A&R et philanthrope, Kardinal est une force implacable dans le façonnement de la scène hip-hop canadienne et un champion des talents émergents du pays. Il sera honoré lors de la célébration du 25e anniversaire de l'Allée des célébrités canadiennes, au cours d'un hommage aux personnes intronisées et honorées en 2023, au Palais des congrès du Toronto métropolitain, le samedi 2 décembre 2023.

Respecté internationalement comme l'un des talents les plus énergiques et novateurs du Canada, Kardinal est depuis longtemps un pilier de la scène musicale mondiale. Sa volonté de mettre en lumière et d'encourager le hip-hop canadien a ouvert la voie aux artistes qui ont suivi son sillage. Ses collaborations avec des superstars mondiales comprennent des succès tels que "Beautiful" avec Akon, "Just Dance" avec Lady Gaga et "Numba 1" avec Rihanna. Kardinal est entré dans l'histoire lorsque son classique "Dangerous" s'est hissé au sommet du Billboard Hot 100, devenant ainsi le premier rappeur canadien à atteindre ce sommet. Ses talents s'étendent désormais au-delà de l'industrie musicale, ajoutant à son répertoire celui de star de la télévision en tant que juge de l'émission Canada's Got Talent.

Il a également continué à être un ambassadeur culturel et musical pour une nouvelle vague de superstars canadiennes. Il a notamment collaboré avec Drake, K'naan, Daniel Caesar, Boi-1da et Glenn Lewis. La musique de Kardinal a également été diffusée dans la comédie spéciale Equanimity de Dave Chappelle sur Netflix. En tant qu'artiste, Kardinal a influencé les premières carrières de Rihanna, Alex Da Kid, T-Pain, Vybz Kartel, Estelle et Sean Paul, pour n'en citer que quelques-uns.

En tant que philanthrope, Kardinal organise l'événement caritatif annuel Kardi Christmas Party, qui en est à sa 23e année et qui permet de recueillir des milliers de dollars pour des initiatives et des causes communautaires, notamment 30-elephants.com, l'hôpital pour enfants malades (SickKids), la Société canadienne du cancer du sein et Free The Children. Il est l'un des membres fondateurs d'Advance, un collectif canadien à but non lucratif d'entreprises musicales noires qui défend, encadre, soutient et offre des opportunités concrètes aux membres de la communauté noire travaillant dans tous les domaines de l'industrie musicale canadienne. Alors qu'il était le premier Noir à occuper le poste de premier vice-président de l'A&R au sein d'une grande maison de disques (Universal Music Canada), il a mis sur pied la Black Label Coalition, qui recueille des fonds pour diverses œuvres de bienfaisance.

Kardinal a joué divers rôles, notamment celui de cadre, de rappeur, de producteur et de philanthrope. Il reste une source d'inspiration en lançant des projets créatifs et en encadrant des artistes émergents. En outre, il est fier d'occuper le poste de Global A&R chez Def Jam Records et possède un palmarès remarquable, allant du spectacle pour Nelson Mandela à celui d'ambassadeur fédéral pour le 150e anniversaire du Canada.

