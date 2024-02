MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Cherchant toujours à surpasser les attentes de sa clientèle, Vidéotron annonce le lancement d'une offre inédite au Québec : le forfait Canada-International offrant une couverture mobile à l'échelle canadienne et dans plus de 24 destinations* à travers le monde. Ce forfait révolutionnaire répond aux besoins des voyageurs d'aujourd'hui à la recherche d'une solution simple et abordable pour rester connectés, qu'ils soient à la maison ou à l'étranger.

« Vidéotron est fière d'être la première entreprise au Québec à offrir à sa clientèle la tranquillité d'esprit et la liberté de profiter pleinement de ses voyages sans se soucier des frais d'itinérance. Nous continuons ainsi de remplir notre promesse de toujours proposer à notre clientèle des produits et services innovants qui répondent réellement à ses besoins », a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Avantageux et sans surprise

Offert pour un temps limité au prix mensuel de 55 $ lorsqu'il est jumelé à un forfait Internet Vidéotron, le forfait Canada-International comprend :

25 Go de données mobiles par mois à utiliser dans les destinations couvertes, sans aucuns frais d'itinérance.

données mobiles par mois à utiliser dans les destinations couvertes, sans aucuns frais d'itinérance. Une couverture évolutive : le forfait Canada-International comprend dès aujourd'hui plus de 24 destinations* et cette liste continuera de s'allonger au fil du temps.

Un bloc de données additionnel de 100 Go par an pour une utilisation au Canada .

. Les appels illimités vers le Canada et à l'intérieur du pays visité, ainsi que tous les appels entrants dans les destinations couvertes.

et à l'intérieur du pays visité, ainsi que tous les appels entrants dans les destinations couvertes. La messagerie texte et multimédia entrante et sortante dans les destinations couvertes.

De plus, le forfait Canada-International bénéficie de la garantie de prix à vie qui assure à la clientèle que le tarif de base du forfait, avant promotion et rabais, n'augmentera pas en cours d'abonnement. Détails au videotron.com/pourquoi-choisir-videotron.

Cette nouvelle offre s'ajoute au portfolio déjà bien garni de Vidéotron en matière de forfaits sans fil destinés aux voyageurs, qui inclut également les forfaits Canada-France et Canada-États-Unis, sans compter des Passes voyageurs avantageuses. Tous les détails ici : videotron.com/mobilite/voyage.

* Liste des destinations couvertes en date du lancement :

Amérique du Nord et du Sud : États-Unis (incluant Porto Rico, Îles Vierges Américaines, Hawaï, Alaska ), Mexique, Cuba , République Dominicaine, Jamaïque, Martinique , Guadeloupe , Guyane Française, Costa Rica , Bahamas , Bermudes, Panama .

: États-Unis (incluant Porto Rico, Îles Vierges Américaines, Hawaï, ), Mexique, , République Dominicaine, Jamaïque, , , Guyane Française, , , Bermudes, . Europe : France métropolitaine et la Corse, Italie et Vatican (sauf St-Martin ), Espagne, Allemagne, Royaume-Uni (incluant Grande-Bretagne, Jersey, Guernesey, Île de Man), Portugal , Suisse, Belgique, Pays-Bas, Autriche, Irlande , Grèce.

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Le 3 avril 2023, Vidéotron a fait l'acquisition de Freedom Mobile inc., créant du même coup le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada. Au 30 septembre 2023, Vidéotron et Freedom avaient activé ensemble 3 698 800 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 30 septembre 2023, Vidéotron comptait 1 362 500 clients à son service de télédistribution, 1 721 300 clients abonnés à ses services Internet et 691 900 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a été couronnée l'entreprise de télécommunication offrant le meilleur service client au Québec.

