OTTAWA, ON, le 12 mai 2021 /CNW/ - Dans les quatre premières années depuis sa mise en œuvre, l'allocation canadienne pour enfants (ACE) a aidé à sortir de la pauvreté près de 435 000 enfants. Les familles admissibles à recevoir l'ACE qui ont des enfants de moins de six ans peuvent s'attendre à recevoir un peu plus d'argent dans leurs poches en 2021.

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, et l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ont annoncé aujourd'hui que l'ACE supplément pour jeunes enfants (ACESJE) entrera en vigueur plus tard ce mois-ci.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les jeunes familles tout particulièrement ont été touchées par des dépenses imprévisibles liées à la pandémie de la COVID-19. Cet argent leur permettra de payer certains biens et services tels que des dispositions à court terme pour la garde d'enfants, de la nourriture saine, des vêtements ainsi que des activités qu'ils peuvent faire à la maison en famille.

Les familles pourraient recevoir jusqu'à 1 200 $ par enfant de moins de six ans en 2021. Ce supplément profitera à environ 1,6 million de familles canadiennes dont environ 2,1 millions d'enfants de moins de six ans.

Les familles qui peuvent recevoir l'ACE en janvier, en avril, en juillet ou en octobre 2021, et dont le revenu net est de 120 000 $ ou moins, recevront 300 $ par paiement pour chaque enfant de moins de six ans.

Les premiers paiements seront émis le 28 mai 2021 et comprendront les paiements de janvier et d'avril pour ceux qui y ont droit. Les deux derniers paiements seront émis le 30 juillet et le 29 octobre 2021.

Les familles qui reçoivent déjà l'ACE n'ont rien à faire de plus pour recevoir les paiements du supplément. Toutefois, elles doivent produire leurs déclarations de revenus de 2019 et de 2020 pour y avoir accès. Les paiements qui seront effectués en mai pour chacun des deux premiers trimestres - janvier et avril - sont fondés sur le revenu familial net pour 2019. Les paiements de juillet et d'octobre seront fondés sur le revenu familial net pour 2020. Il se pourrait donc que certaines familles constatent un changement dans les montants des paiements dans la deuxième moitié de l'année.

Les familles qui n'ont pas encore produit leurs déclarations pour l'une ou l'autre année peuvent toujours avoir droit à l'ACE et au supplément en faisant leurs impôts dès que possible.

Pour en savoir plus sur l'ACESJE, allez à canada.ca/ACE-supplement-jeunes-enfants, ainsi qu'à canada.ca/allocation-canadienne-enfants pour l'allocation canadienne pour enfants en général.

Consultez le document d'information pour une ventilation détaillée concernant les paiements.

Citations

« Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer toutes les personnes et les familles qui travaillent fort partout au pays. Ayant élevé mes enfants en tant que mère sur le marché du travail, je connais les défis que les parents doivent surmonter pour concilier le bien-être de leurs enfants avec les impératifs économiques. Ce supplément accordera aux familles ayant de jeunes enfants un important répit pour alléger les contraintes économiques liées à la pandémie et leur permettra, ainsi qu'à leurs enfants, de reprendre le dessus et de retourner à la vie normale. »

-L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Chaque enfant canadien mérite le meilleur départ possible dans la vie. De nombreuses familles ayant de jeunes enfants ont du mal à joindre les deux bouts, surtout durant la pandémie actuelle. Compte tenu des dépenses additionnelles, telles que les couches, l'école à la maison et même les solutions de rechange temporaires prises pour les dispositions régulières pour la garde d'enfants, notre gouvernement a assumé ses responsabilités pour fournir un soutien financier crucial au moyen de l'allocation canadienne pour enfants, ce qui a aidé à sortir près de 435 000 enfants de la pauvreté. Le nouvel ACE supplément pour jeunes enfants qui a été annoncé aujourd'hui permettra d'appuyer financièrement les familles qui en ont le plus besoin en mettant plus d'argent directement dans leurs poches. »

-L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits en bref

L'allocation canadienne pour enfants (ACE) est une prestation mensuelle non imposable versée aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans.

Pour aider les familles et leurs enfants à faire face aux pressions supplémentaires de la COVID-19, le gouvernement a fourni, en mai 2020, près de 2 milliards de dollars en soutien supplémentaire sous la forme d'un supplément ponctuel spécial de 300 $ à l'ACE pour chaque enfant. Près de 3,7 millions de familles ont bénéficié de cette mesure.

Les familles qui ont droit à l'ACE et dont le revenu net est de plus de 120 000 $ recevront 150 $ par paiement pour chaque enfant de moins de six ans.

Document d'information : ACE supplément pour jeunes enfants, 2021

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 présenté en novembre, le gouvernement du Canada a proposé qu'un supplément soit offert aux familles admissibles à l'allocation canadienne pour enfants (ACE) et ayant des enfants de moins de six ans pour 2021 afin de fournir un allègement pendant la période de relance du Canada à la suite de la pandémie de COVID-19. L'ACE supplément pour jeunes enfants fait partie du plan Rebâtir en mieux du gouvernement du Canada pour venir en aide aux Canadiens pendant cette période de relance.

Cette proposition a reçu la sanction royale le 6 mai 2021. La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, ont annoncé que les paiements du supplément seront versés aux familles canadiennes qui reçoivent l'allocation canadienne pour enfants pour les enfants de moins de six ans à compter du 28 mai 2021.

Ce supplément est offert aux familles qui ont le droit de recevoir l'ACE en janvier, en avril, en juillet ou en octobre 2021. Les familles dont le revenu net s'élève à 120 000 $ ou moins recevront à chaque versement un montant de 300 $ pour chaque enfant âgé de moins de six ans. Les familles dont le revenu net est supérieur à 120 000 $ recevront à chaque versement un montant de 150 $ pour chaque enfant âgé de moins de six ans.

Les deux premiers paiements de l'année, qui seront tous deux versés le 28 mai 2021, sont établis d'après le revenu familial net déclaré en 2019. Les paiements de juillet et d'octobre seront fondés sur le revenu familial net pour 2020.

Les particuliers, ainsi que leur époux ou conjoint de fait, le cas échéant, doivent produire leurs déclarations de revenus de 2019 et de 2020 pour recevoir tous les paiements auxquels ils ont droit.

Veuillez consulter les renseignements ci-dessous pour obtenir d'autres précisions :

Si une famille a droit à l'ACE en janvier 2021 pour un enfant de moins de six ans, elle pourrait recevoir :

300 $ par enfant si le revenu familial net pour 2019 est de 120 000 $ ou moins;

est de 120 000 $ ou moins; 150 $ par enfant si le revenu familial net pour 2019 est supérieur à 120 000 $.

Si une famille a droit à l'ACE en avril 2021 pour un enfant de moins de six ans, elle pourrait recevoir :

300 $ par enfant si le revenu familial net pour 2019 est de 120 000 $ ou moins;

est de 120 000 $ ou moins; 150 $ par enfant si le revenu familial net pour 2019 est supérieur à 120 000 $.

Si une famille a droit à l'ACE en juillet 2021 pour un enfant de moins de six ans, elle pourrait recevoir :

300 $ par enfant si le revenu familial net pour 2020 est de 120 000 $ ou moins;

est de 120 000 $ ou moins; 150 $ par enfant si le revenu familial net pour 2020 est supérieur à 120 000 $.

Si une famille a droit à l'ACE en octobre 2021 pour un enfant de moins de six ans, elle pourrait recevoir :

300 $ par enfant si le revenu familial net pour 2020 est de 120 000 $ ou moins;

est de 120 000 $ ou moins; 150 $ par enfant si le revenu familial net pour 2020 est supérieur à 120 000 $.

Apprenez-en plus à : canada.ca/ACE-supplement-jeunes-enfants

