TORONTO, le 26 mai 2023 /CNW/ - La Maison de vente aux enchères Heffel, chef de file du marché de l'art, a présenté un remarquable éventail d'œuvres lors d'une vente très attendue. L'événement s'est déroulé ce soir dans la toute nouvelle salle d'Heffel du quartier Yorkville, à Toronto. Des collectionneurs de partout dans le monde ont pu y prendre part sur place ou en direct et en ligne grâce à la salle de vente numérique d'Heffel. Ils ont été attirés par de grands noms tels Alex Colville, Emily Carr, Lawren Harris et E.J. Hughes, dont Heffel présentait des chefs-d'œuvre de qualité muséale et d'autres qui n'avaient jamais été sur le marché. Le succès obtenu lors de cette vente phare de la Maison Heffel témoigne de la puissance et de la résilience du marché de l'art, toujours en quête d'œuvres majeures exceptionnelles (tous les prix sont exprimés en dollars canadiens et comprennent une prime d'achat).

Le public réuni dans la salle bondée a vécu un moment exaltant lorsqu'un tableau emblématique d'Alex Colville, June Noon, a trouvé preneur après des enchères intenses. La présence imposante de ce portrait original et le fait qu'il représente l'artiste et sa femme, Rhoda, expliquent le montant impressionnant auquel il a été adjugé, soit 2 161 250 $. Ce chef-d'œuvre recherché de 1963 fait son entrée sur le marché des enchères après avoir fait partie pendant plus de 50 ans de la célèbre collection Langen en Allemagne. Il a été exposé à la 33e Biennale de Venise en 1966 et lors d'autres événements prestigieux.

« Nous sommes absolument ravis du succès retentissant de la vente aux enchères de ce soir », a déclaré M. Robert Heffel, vice-président de la Maison Heffel. « Les résultats extraordinaires que nous avons obtenus témoignent de la qualité impressionnante des œuvres proposées, de la passion des collectionneurs du monde entier et du dynamisme du marché. Nous sommes profondément reconnaissants du soutien et de la confiance que nous vouent sans relâche nos clients. »

Points saillants de la vente aux enchères en direct du printemps 2023

La Maison Heffel accepte maintenant, et jusqu'au mois d'août prochain, les consignations pour ses ventes aux enchères de l'automne 2023, qui comprendront des œuvres d'art tant internationales que canadiennes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les œuvres offertes chez Heffel lors de la vente en direct du printemps, veuillez vous rendre sur heffel.com.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Depuis 1978, la Maison Heffel a vendu pour plus de trois quarts de milliard de dollars d'œuvres exceptionnelles à des collectionneurs passionnés de tous les continents. Elle est forte de l'équipe de professionnels la plus chevronnée au Canada dans le domaine des beaux-arts. La Maison Heffel - qui compte des installations à Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa et Calgary - est reconnue par les vendeurs et acheteurs du monde entier pour son service à la clientèle de qualité supérieure.

