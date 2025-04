« Channel Surfing » représente une occasion unique pour les amateurs et les collectionneurs du monde entier de posséder un élément tangible de l'histoire de la télévision. La vente aux enchères propose une sélection inégalée d'objets issus d'une grande variété de genres et d'époques, qui témoignent de l'impact culturel et de l'attrait durable de ce média.

Voici les points saillants de la vente aux enchères :

La combinaison originale de l'uniforme Americana portée par Lynda Carter dans son rôle emblématique de Wonder Woman , ainsi que son diadème, ses boucles d'oreilles, son accessoire « Lasso of Truth » et ses bottes à hauteur de genou.

dans son rôle emblématique de , ainsi que son diadème, ses boucles d'oreilles, son accessoire « Lasso of Truth » et ses bottes à hauteur de genou. Des éléments de décor et des accessoires emblématiques de sitcoms classiques telles que « Cheers », avec la porte d'entrée et les tabourets de bar d'origine, et « Frasier », avec le canapé-terrasse et la table et les chaises Café Nervosa de Frasier Crane .

avec la porte d'entrée et les tabourets de bar d'origine, et « », avec le canapé-terrasse et la table et les chaises Café Nervosa de . Le canapé instantanément reconnaissable de la comédie à succès « Roseanne ».

». Des costumes époustouflants portés par des artistes légendaires, dont les ensembles conçus par Bob Mackie de Cher dans « The Sonny and Cher Comedy Hour » et « Cher », et les vêtements caractéristiques de Carol Burnett dans « The Carol Burnett Show » et « Mama's Family ».

de Cher dans « » et « », et les vêtements caractéristiques de dans « » et « ». Des accessoires et des costumes issus de séries dramatiques et de science-fiction révolutionnaires, comme « Breaking Bad », « The Handmaid's Tale », « Star Trek » et « Lost in Space ».

Julien Auctions a organisé cette collection pour mettre en valeur l'évolution de la télévision et son influence profonde sur la culture populaire mondiale. Des débuts de la diffusion en noir et blanc à l'ère actuelle de la diffusion en continu et du visionnement intensif, « Channel Surfing », célèbre les émissions et les stars qui ont façonné notre expérience télévisuelle collective.

La vente aux enchères « Channel Surfing » aura lieu en direct et en ligne les mercredi 7 et jeudi 8 mai.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter : [LIEN VERS LA VENTE AUX ENCHÈRES]

