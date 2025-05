Vente aux enchères en direct le 26 juin 2025 à The Peninsula Beverly Hills

Les enchères et l'inscription sont désormais ouvertes.

BEVERLY HILLS, Californie, 19 mai 2025 /CNW/ - La maison de ventes aux enchères, Julien's Auctions, annonce fièrement la vente de pièces issues du dressing de la princesse de Galles, sous le titre « Princess Diana's Style & A Royal Collection ». Cet événement historique est une vente de mode et de souvenirs royaux qui aura lieu en direct le 26 juin à The Peninsula Beverly Hills. Les enchères et l'inscription sont désormais ouvertes à juliensauctions.com.

Princess Diana's Style & A Royal Collection

Plus de 300 lots extraordinaires seront offerts, y compris des vêtements emblématiques portés par Diana, princesse de Galles, dont bon nombre n'ont jamais été présentés lors d'une vente aux enchères. Parmi les pièces les plus remarquables, mentionnons une robe de soirée Catherine Walker Falcon de 1986 (estimation : 200 000 $ - 300 000 $), une robe de jour florale Bellville Sassoon 1988, un costume Escada trois pièces photographié et sa combinaison de ski rouge HEAD. La collection compte également des chaussures, des sacs à main et des accessoires comme le chapeau de pêche John Boyd avec lequel elle a été photographiée lors de sa lune de miel en 1981, ainsi que son sac à main en peau d'agneau Lady Dior.

La vente aux enchères comprend également des motifs de mode et des articles personnels inédits de la famille royale britannique, y compris des pièces liées à la reine Elizabeth II, à la princesse Margaret, à la Reine-Mère et au duc et à la duchesse de Windsor. Parmi les pièces les plus remarquées, mentionnons l'illustration de mode de Norman Hartnell de la princesse Margaret, son bracelet ancien avec diamants et perles naturelles, ainsi qu'une robe Givenchy de la duchesse de Windsor.

La conceptrice britannique Elizabeth Emanuel, réputée pour la co-conception de la robe de mariée de Diana en 1981, présente des pièces d'archives personnelles et des croquis. « La beauté et le style intemporels de Diana continuent d'inspirer », a déclaré Mme Emanuel. « Je suis honorée de partager ces souvenirs avec le monde. »

Une partie des bénéfices tirés de la vente des articles de Diana sera reversée à l'organisation caritative Muscular Dystrophy UK, en hommage à l'action caritative de la princesse de Galles.

Julien's Auctions est la maison de vente aux enchères record au monde qui a mené la vente de la robe de soirée de Diana en 2023 à de 1,14 million de dollars et de ses chaussures en 2024 à 390 000 $. Martin Nolan, cofondateur et directeur général, a déclaré : « Cette vente aux enchères célèbre l'élégance et l'impact culturel durable de Diana. »

Des aperçus privés auront lieu à New York, Londres et Los Angeles, avec la vente aux enchères en direct à The Peninsula Beverly Hills le 26 juin à 10 h (HP).

