NEW YORK, 21 mai 2025 /CNW/ - Julien's Auctions, la maison de vente aux enchères de calibre mondial connue pour ses ventes record de souvenirs de l'histoire de la musique, a annoncé le retour de sa populaire vente aux enchères MUSIC ICONS, qui aura lieu en direct les 30 et 31 mai au Hard Rock Cafe de Times Square, à New York.

La vente aux enchères comprendra plus de 700 lots d'instruments utilisés lors de performances scéniques, d'accessoires de mode portés lors de spectacles mémorables, de paroles manuscrites et d'objets ayant appartenu aux plus grandes légendes de la musique, dont Kurt Cobain, Eric Clapton, David Bowie, Nirvana, U2, Elvis Presley, Taylor Swift, Freddie Mercury et The Beatles.

La collection Julian Lennon, qui est au cœur de la vente aux enchères de cette année, offre des objets rares ayant appartenu aux Beatles et à John Lennon. Parmi les objets intéressants, mentionnons les trophées RIAA Gold Record pour « Hey Jude » et « Revolver », ainsi que les paroles et les dessins animés sur Celluloïd de Yellow Submarine, et plus encore. Une partie des bénéfices sera versée à The White Feather Foundation.

Voici quelques autres articles qui seront mis aux enchères :

La guitare acoustique électrique Takamine 1989 utilisée par Kurt Cobain lors des séances de Nirvana au studio Hilversum en 1991

lors des séances de Nirvana au studio Hilversum en 1991 La batterie Remo Acousticon Quadra utilisée sur scène par Dave Grohl

Une basse Warwick Dolphin Pro ayant appartenu à Krist Novoselic

Des guitares emblématiques d' Eddie Van Halen , Jack White , Noel Gallagher , Ronnie Wood et Joe Perry

Des tenues de spectacle de Cher (conception de Bob Mackie ), Taylor Swift, Lady Gaga, Dolly Parton et Amy Winehouse

Julien's Auctions présentera une exposition publique gratuite de la collection au Hard Rock Cafe de New York du 21 au 31 mai, de 10 h à 23 h (HE).

« La vente aux enchères Music Icons de cette année est une célébration des artistes inoubliables qui ont façonné plusieurs générations », a déclaré Martin Nolan, directeur général de Julien's Auctions. « De la guitare de Kurt Cobain aux trésors des Beatles de la collection Julian Lennon, il s'agit d'un moment historique de l'histoire culturelle. »

Pour consulter le catalogue et vous inscrire pour participer à la vente aux enchères, visitez juliensauctions.com.

