Présentation de la mode emblématique de Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Cher, Victoria Beckham, Amy Winehouse, Hermes, Chanel, Giambatista Valli & More

Une vente historique de mode et d'iconographie hollywoodienne

En direct à The Peninsula Beverly Hills | 27 mars 2025

Inscription et soumission en ligne dès le 27 février 2025

BEVERLY HILLS, Californie, 27 février 2025 /CNW/ - Julien Auctions, le leader de l'industrie des ventes de souvenirs de luxe et de célébrités de premier plan, annonce fièrement Bold Luxury : The Limelight Edit, une vente aux enchères exclusive mettant en vedette certains des créateurs de mode et des célébrités les plus recherchéspièces usées. Cet événement de premier plan, qui aura lieu le 27 mars 2025 à The Peninsula Beverly Hills, rassemblera des collectionneurs, des investisseurs et des amateurs de mode pour faire une offre sur une sélection méticuleusement préparée de pièces rares et historiques.

Les ventes aux enchères de Julien présentent un luxe audacieux : Le montage en vedette

Un moment déterminant pour les articles de collection de luxe et de célébrité

De Marilyn Monroe à Elizabeth Taylor, Cher et Britney Spears, cette collection extraordinaire représente le summum du glamour hollywoodien et de la haute couture. Chaque œuvre incarne un héritage culturel, offrant une rare occasion de posséder une histoire tangible.

« Bold Luxury est une célébration des moments les plus emblématiques de la mode. « Ces artefacts uniques en leur genre transcendent le simple habillement - ils représentent l'intersection du style, de la narration et de l'investissement, a déclaré Martin Nolan, cofondateur et directeur général des ventes aux enchères de Julien.

Faits saillants des enchères

Elizabeth Taylor :

Bourse du soir 14K Or et Diamant

Or et Diamant Brocoli d'émeraude et de diamant Art déco, Circa 1935

Marilyn Monroe :

1961 The Misfits Cowboy Boots de la collection personnelle de Dee & Tommy Hilfiger .

. 1954, jean de la collection personnelle de Dee & Tommy Hilfiger .

Cher & Britney Spears :

Costume de scène usagé en 2002 de Cher si je pouvais revenir en arrière par Bob Mackie

L'ensemble burlesque du Jubilé 2001 de Bob Mackie de Britney

Articles de mode de luxe :

Hermès Limited Framboise Matte Alligator Birkin

Paco Rabanne Robe Spring Haute Couture 1999

Le luxe comme investissement

Au fur et à mesure que le marché des articles de collection de luxe prend de l'expansion, la mode des créateurs et les souvenirs des célébrités gagnent en valeur. La série Bold Luxury de Julien illustre ce changement, attirant à la fois des collectionneurs chevronnés et de nouveaux collectionneurs.

Comment soumissionner

Inscription en ligne et appel d'offres : 27 février 2025

Vente aux enchères en direct : 27 mars 2025, The Peninsula Beverly Hills

Bid Online : www.juliensauctions.com

Cet événement incontournable redéfinit le luxe audacieux, offrant une place de choix dans l'histoire.

Pour en savoir plus sur Julien Auctions ou pour toute autre question, veuillez communiquer avec :

Personne-ressource pour les médias

Jenelle Hamilton, RP

Jenelle Hamilton

[email protected]

+1 646.421.9139

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=zhzV06CED_8

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/5189326/Juliens_Horizontal_Logo.jpg

SOURCE Julien's Auctions