Subaru a livré 5 250 véhicules en juin, une hausse de 22,3 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier

Nouveau record pour la Crosstrek avec 2 306 unités vendues, un bond de 106 % par rapport à juin 2020

MISSISSAUGA, ON, le 5 juill. 2021 /CNW/ - Subaru Canada, Inc, (SCI) enregistre des ventes florissantes en juin avec un record pour la Crosstrek et un total de 5 250 unités vendues, un bond de 22,3 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier. À ce jour, Subaru Canada a vendu 27 212 unités, une hausse de 49,9 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier. Au pays, toutes les régions ont enregistré une hausse par rapport à juin 2020.

Les ventes de la Crosstrek remaniée, le multisegment compact Subaru, ont progressé par rapport à juin dernier pour atteindre un nouveau record de 2 306 unités vendues, un bond de 106,3 p. 100 par rapport aux ventes de l'été dernier. La Subaru Crosstrek 2021 a été nommée Véhicule utilitaire compact canadien de l'année 2021 par l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) ainsi que MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ (sur les modèles équipés de la technologie EyeSight et de phares spécifiques) par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

« C'est le reflet de notre engagement à nos clients de toujours fournir des produits et un service de la plus grande qualité », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Les prochains mois seront palpitants avec le lancement de plusieurs modèles, nouveaux ou actualisés, et nous continuerons d'améliorer la marque Subaru et l'expérience client. »





Juin 2021 5 250 Réel pour le mois 4 292 Année précédente (même mois) 958 Différence 22,3 % MÀCJ c. MPAD 27 212 2021 AÀCJ 18 152 2020 AÀCJ 9 060 Différence 49,9 % AÀCJ vs. MPAD 15 952 T2 2021 8 557 T2 2020 7 395 Différence 86,4 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

