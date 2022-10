MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW/ - JRTech Solutions, le plus ancien et le plus important fournisseur d'Étiquettes Électroniques de Gondole (EEG) au Canada, a conclu des ententes pour installer sa dernière génération d'étiquettes électroniques Pricer entièrement graphiques, SmartTAG Power+™️ et la plateforme cloud SaaS Pricer's Plaza™️ au sein de 24 quincailleries RONA indépendantes au Canada, qui font partie du réseau Lowe's Canada.

Obtention d'accords entre les magasins concessionnaires affiliés à RONA et JRTech Solutions pour l'installation d'étiquettes électroniques Pricer dans leur réseau. (Groupe CNW/JRTECH SOLUTIONS INC.)

Étant donné le besoin croissant d'une aide technologique dans le secteur de la vente au détail physique, le passage de plusieurs magasins affiliés à RONA vers la solution d'étiquettes de prix numériques de JRTech Solutions s'aligne à d'autres bannières qui ont récemment signé avec JRTech Solutions au cours des derniers mois. Les quincailleries ont particulièrement ressenti le besoin d'adopter de nouvelles technologies dans le sillage de la pénurie de main-d'œuvre actuelle et d'autres pressions du marché.

« La technologie de JRTech Solutions nous a clairement impressionnés et cela n'a été que corroboré par l'historique de JRTech sur le marché et leur capacité à se déployer rapidement dans nos neuf magasins. », affirme Nancy Powell Quinn, Présidente de RONA Moffatt & Powell. « Leur souci du détail et les références qu'ils ont fournies nous ont donné la certitude de choisir le bon partenaire pour notre réseau de magasins. ».

« Nous pensons que les solutions de JRTech nous apporteront bien plus d'avantages pour nos opérations que de simples changements de prix. Nous voyons une grande opportunité de devenir plus efficace en matière d'inventaire, de ramassage et rangement des stocks, de géolocalisation des produits et de nombreux autres outils de gestion des stocks qui amélioreront l'expérience de nos clients et de nos employés en magasin. », ajoute Lee Harney, Vice-Président de Moffatt & Powell.

« Nous avions déjà installé une solution d'étiquettes numériques à radiofréquence dans l'un de nos magasins auparavant, mais nous avons choisi de passer à la plateforme de communication infrarouge de JRTech Solutions dans tous nos magasins en raison de ses caractéristiques avancées et de sa durée de vie inégalée. », dit Eddy Calderon, propriétaire des magasins RONA de Terrebonne, Pincourt et Laval, au Québec.

« Après des années d'évaluation et d'examen minutieux des différents acteurs du marché des étiquettes de prix électroniques, il est devenu évident que la technologie EEG Pricer de JRTech Solutions était, sans conteste, le meilleur choix. », s'exclame Eric Deslongchamps, propriétaire de RONA Deslongchamps.

« La réputation et la capacité de fournir une technologie qui peut s'adapter à nos opérations sont les critères de choix d'un bon partenaire technologique. JRTech Solutions et ses étiquettes électroniques Pricer ont prouvé tout cela. », mentionne Ray Cyr, propriétaire de Fraser Valley Buidling Supplies en Colombie-Britannique. « Les étiquettes électroniques de JRTech nous aideront non seulement à automatiser nos changements de prix dans tous nos magasins, mais aussi à faciliter le réapprovisionnement des étagères, à numériser nos comptages de cycles d'inventaire, et plus encore. »

« Avec des dizaines de magasins affiliés à RONA et plus de 400 quincailleries déjà installées avec notre technologie d'étiquettes depuis 2008, nous avons prouvé à maintes reprises que nous répondons aux besoins des quincailliers canadiens. », déclare Diego Mazzone, Président et chef de la direction de JRTech Solutions. « Aucune autre solution n'est comparable à nos capacités d'avenir de click-n-collect, de géopositionnement, de réapprovisionnement des stocks et d'une durée de vie des batteries quatre fois plus longue. Combiné à nos solutions de montage en plastique personnalisées pour étagère et à nos dizaines d'intégrations de points de vente, nous ne facilitons pas seulement la tâche aux détaillants de quincaillerie, mais nous le faisons pour tous les détaillants dans tous les secteurs verticaux de la vente au détail pour qu'ils voient clairement la proposition de valeur de notre solution clé en main d'étiquettes électroniques. »

À propos de JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions inc. est une société privée dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. JRTech Solutions inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques de gondole (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 900 installations de magasins avec plus de 13 millions d'étiquettes électroniques déployées depuis 2008. Pour en savoir plus, visitez le site www.jrtechsolutions.com .

À propos de Pricer

Pricer AB, est le leader mondial dans la fourniture de solutions numériques en magasin qui améliorent à la fois les performances des magasins et l'expérience d'achat dans le marché fortement croissant du commerce de détail. À travers les étiquettes électroniques, une technologie de pointe, telle que la communication optique infrarouge et l'IA, et une innovation continue, Pricer offre la base de la communication et de l'efficacité en magasin. La plateforme Pricer leader du secteur bénéficie d'une expertise de 30 ans d'expérience en déploiement et est rapide, robuste, interconnectable et évolutive. Pricer a été fondée en Suède en 1991 et est cotée au Nasdaq Stockholm. Pour en savoir plus, visitez le site www.pricer.com .

