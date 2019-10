Journée mondiale de la santé mentale - Le réseau est dans le trou dans le financement des soins de santé mentale

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que l'on souligne aujourd'hui la journée mondiale de la santé mentale, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) dénonce le fait que le réseau n'a pas les montants nécessaires pour répondre aux besoins grandissants de la population.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les établissements du réseau de la santé et des services sociaux subissent un manque à gagner majeur pour parvenir à donner les services de santé mentale. La FSSS-CSN a calculé ce manque à gagner cumulatif depuis 2013-2014.

Pour la mission de la santé mentale, le manque à gagner est de 322 millions de dollars.

de dollars. Pour la mission de la déficience intellectuelle, le manque à gagner est de 449 millions de dollars.

La FSSS-CSN évalue que la mission de la santé mentale subit plus de 101 millions de dollars de coupes budgétaires pour l'année en cours. Ce montant est de plus de 156 millions de dollars pour la mission de la déficience intellectuelle.

« Tout au long de la journée, nous verrons plusieurs acteurs de la société parler de l'urgence d'agir en santé mentale. Malheureusement, un des acteurs majeurs pour aider la population est dans le trou. Le réseau de la santé et des services sociaux accuse un manque à gagner qui se creuse année après année. Si on ne veut pas continuer d'échapper des gens qui ont besoin d'aide, le gouvernement doit utiliser une part des surplus qu'il a en poche pour redresser la situation », explique Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Hubert Forcier, Conseiller à l'information, Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), 514-209-3311, hubert.forcier@csn.qc.ca