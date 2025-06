Journée Le 12 juin, j'achète un produit québécois - Une occasion de promouvoir les produits, les aliments et le savoir-faire du Québec

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, invitent la population à participer en grand nombre à la toute première journée Le 12 juin, j'achète un produit québécois, un rendez-vous annuel qui se déroulera dans toutes les régions du Québec.

Cette initiative des Produits du Québec et d'Aliments du Québec est l'occasion de promouvoir l'achat de produits et d'aliments d'ici, tout en encourageant la croissance des entreprises et des commerces de proximité. Pour marquer l'événement, le gouvernement et les deux organismes, les seuls à être mandatés pour vérifier la provenance locale des produits et des aliments québécois, invitent la population à poser un geste simple, mais significatif : acheter un produit ou un aliment d'ici qui lui tient à cœur.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire de soutenir l'achat local afin de renforcer notre économie et d'assurer l'essor des entreprises québécoises, qui créent de la richesse et des emplois de qualité partout au Québec.

Citations :

« Acheter local, c'est donner vie à notre économie régionale en priorisant les entreprises, les commerces et le savoir-faire de chez nous. J'invite les Québécois à profiter pleinement de cette journée pour découvrir ou redécouvrir des produits et des aliments qui font la fierté de nos régions. Et surtout, je les encourage à poursuivre ce grand mouvement tout au long de l'année! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Choisir les produits d'ici, c'est la meilleure façon de soutenir nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos transformateurs et l'économie de l'ensemble de nos régions. Le 12 juin, je vous invite en grand nombre à repérer les produits du Québec et à garnir votre panier d'aliments locaux. Vous profiterez des saveurs qui mettent en valeur notre territoire tout en contribuant à accroître notre autonomie alimentaire. Ensemble, relevons le défi! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le 12 juin, célébrons les produits de chez nous. Cette journée marque un élan de solidarité en faveur de l'achat local, mais aussi un appel à s'afficher fièrement Québécois. Appelée à revenir chaque année, cette journée deviendra le symbole d'un engagement renouvelé, qui commence par une action simple : se procurer un produit d'ici. Nous sommes fiers de lancer, en collaboration avec Aliments du Québec, un mouvement rassembleur pour faire de ce geste une fierté collective et un réflexe durable. En tant que repères fiables pour les consommateurs, nos deux organisations ont pour mission non seulement d'accompagner et d'outiller le public, mais aussi de rendre l'achat local plus clair et plus incontournable que jamais. »

Elfi Morin, directrice générale des Produits du Québec

« Prenez part en grand nombre à cette initiative engagée en faveur de l'achat local. Le 12 juin n'est pas qu'une simple date; c'est une journée porteuse de sens, propice à la découverte de la richesse des aliments et des produits issus du savoir-faire québécois. Fier promoteur de l'achat local, Aliments du Québec s'invite à votre table et vous encourage à remplacer quelques articles de votre panier par des produits d'ici bien identifiés avec nos logos jaunes; un geste simple et concret pour contribuer à notre autonomie alimentaire et à la vitalité économique du Québec. Ensemble, faisons de cette journée un moment rassembleur au service de nos producteurs, de nos entreprises et de ce qui nous unit! »

Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec

Faits saillants :

Fondé en 2021, l'organisme Les Produits du Québec a pour mission d'encourager l'économie d'ici. En avril 2022, il a lancé la famille de marques de certification Les Produits du Québec, laquelle se décline en trois catégories : Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec. L'objectif : faciliter le repérage des produits non alimentaires québécois par les consommateurs et les entreprises dans le but de promouvoir et de favoriser l'achat québécois.

du Québec a pour mission d'encourager l'économie d'ici. En avril 2022, il a lancé la famille de marques de certification du Québec, laquelle se décline en trois catégories : Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec. L'objectif : faciliter le repérage des produits non alimentaires québécois par les consommateurs et les entreprises dans le but de promouvoir et de favoriser l'achat québécois. En date du 6 juin 2025, plus de 285 entreprises avaient obtenu l'une des trois marques de certification mises en place par Les Produits du Québec, pour un total de près de 120 000 produits vérifiés.

du Québec, pour un total de près de 120 000 produits vérifiés. Fondé en 1996, l'organisme Aliments du Québec vise à promouvoir l'industrie bioalimentaire à travers les marques de certification Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, ainsi que leurs déclinaisons respectives, au profit de l'économie québécoise.

Ce sont 28 000 aliments vérifiés Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec ou leurs déclinaisons et plus de 1 800 entreprises qui adhèrent à l'organisme.

Du matériel promotionnel de la journée Le 12 juin, j'achète un produit québécois (photos, logos et infographie) a été créé pour l'occasion.

