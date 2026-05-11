Journée de reconnaissance policière - Un citoyen de la Montérégie honoré pour son intervention exceptionnelle

SAINT-HYACINTHE, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, a remis une Citation d'honneur à M. Jean-Philippe Blouin, citoyen de la Montérégie qui a été honoré à titre posthume lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec.

Le 5 juillet 2025, M. Blouin n'a pas hésité à plonger à l'eau pour participer au sauvetage d'un homme au bras sectionné par l'hélice d'un bateau.

Citations :

« La Journée de reconnaissance policière est l'occasion de mettre en valeur tout le courage et la bravoure dont font preuve les hommes et les femmes qui revêtent l'uniforme chaque jour pour protéger et servir leurs concitoyens, mais aussi de souligner les gestes héroïques de citoyens qui ont fait preuve d'un courage exemplaire en venant en aide à autrui. L'intervention de Jean-Philippe Blouin en est un exemple remarquable. La rapidité et l'efficacité de sa réaction ont permis de sauver la vie de l'homme et rendu possible la reconstruction de son bras. C'est avec une grande reconnaissance que nous l'honorons à titre posthume. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Par son courage et son sang-froid exceptionnels, M. Jean-Philippe Blouin a posé un geste qui force l'admiration. Dans une situation critique, il a su intervenir rapidement, avec efficacité, contribuant directement à sauver une vie. Aujourd'hui, c'est avec une grande reconnaissance que nous soulignons son intervention remarquable et le sens civique dont il a fait preuve. »

Audrey Bogemans, adjointe gouvernementale régionale - Montérégie-Centre et Ouest, députée d'Iberville

« L'intervention de M. Blouin témoigne d'un courage remarquable et d'une présence d'esprit hors du commun. Sans hésitation, il a pris les moyens nécessaires pour porter secours à une personne en danger, dans des circonstances aussi imprévisibles que périlleuses. C'est avec respect et reconnaissance que nous soulignons aujourd'hui la portée de son geste. »

Jean-Bernard Émond, adjoint gouvernemental régional - Montérégie-Est, député de Richelieu

« Ce jour de juillet 2025, sur la rivière Richelieu, M. Jean-Philippe Blouin, citoyen de Saint-Hyacinthe, n'a pas hésité : il a agi avec un courage et un sang-froid qui inspirent le respect. En lui rendant hommage, nous soulignons ce geste d'une grande humanité. Il rappelle comment un moment de courage peut transformer une vie. C'est en sa mémoire, avec gratitude, que nous lui décernons cet honneur. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Faits saillants :

Deux Croix de bravoure, vingt-neuf Médailles pour action méritoire et six Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 11 mai 2026.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur les pages de médias sociaux du ministère de la Sécurité intérieure et sur Québec.ca.

Depuis 1972, 172 Croix de bravoure, 490 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement et 245 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

Journée de reconnaissance policière

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SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]