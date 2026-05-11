Journée de reconnaissance policière - Le gouvernement rend hommage à 31 policiers et policières ainsi qu'à 6 citoyens pour leurs interventions héroïques

NICOLET, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, a souligné les gestes héroïques de 31 policiers et policières et de 6 citoyens lors de la cérémonie tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec (ENPQ) dans le cadre de la Journée de reconnaissance policière.

Deux Croix de bravoure, vingt-neuf Médailles pour action méritoire et six Citations d'honneur ont été remises à ces policiers et citoyens qui ont accompli des gestes ayant contribué à éviter le pire lors d'événements dramatiques.

La Journée de reconnaissance policière est aussi l'occasion d'honorer le souvenir des 190 agents et agentes décédés en fonction. Une cérémonie de commémoration s'est déroulée en présence du ministre de la Sécurité intérieure, de directeurs et directrices de corps de police et de membre des associations policières. Des couronnes de fleurs ont été déposées au pied des cénotaphes de l'ENPQ en la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui ont donné leur vie pour protéger la population.

Citations :

« Pour moi, en tant que policier vétéran, cette journée revêt une importance toute particulière. Être policier, c'est faire le choix de protéger et de servir la communauté, parfois même au péril de sa propre vie. C'est avec honneur que je souligne les actions héroïques de ces policiers et l'altruisme de ces citoyens qui sont venus en aide à autrui. Le récit de tous les exploits dévoilés en cette journée particulière est inspirant. Je vous remercie au nom de tous les Québécois et les Québécoises. J'ai aussi une pensée toute particulière pour les personnes qui ont fait le sacrifice ultime en servant leurs concitoyens. Elles sont tombées, mais ne seront jamais oubliées. Au nom de la population québécoise, je tiens à remercier ces hommes et ces femmes qui, chaque jour, revêtent l'uniforme pour assurer notre sécurité. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Aujourd'hui, on souligne tout le courage, le sang-froid et l'altruisme dont ont fait preuve 31 policiers et policières ainsi que 6 citoyens. Ils n'ont pas hésité à mettre leur propre vie en danger pour en sauver d'autres. Au nom de tous les citoyens du Québec, je vous dis merci! Vos interventions rapides ont certainement permis d'éviter des tragédies. »

Isabelle Lecours, adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité intérieure et députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants :

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur les pages de médias sociaux du ministère de la Sécurité intérieure et sur Québec.ca.

Depuis 1972, 172 Croix de bravoure, 490 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement et 245 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

Journée de reconnaissance policière

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SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]