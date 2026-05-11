Journée de reconnaissance policière - Six policiers et un citoyen de la région de Montréal honorés pour leurs interventions exceptionnelles

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, a remis des décorations à six agents du Service de police de la Ville de Montréal et au citoyen Hugo Bélanger lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec.

Les agentes Claudine Raymond et Julie Dubé ont mérité la Croix de bravoure pour leur intervention qui a permis de sauver un enfant dans un contexte de violence conjugale et d'introduction par effraction le 26 juin 2015. Quant à eux, les agents Martin Rivard et Sébastien Poirier ont reçu une Médaille pour action méritoire pour avoir secouru un homme prisonnier de son véhicule tombé dans une rivière le 31 octobre 2025. Les agents Orly Antonio Ramirez Aristizabal et Sofia Bergeron-Tadlaoui ont reçu une Médaille pour action méritoire, et M. Bélanger, un agent technique de la Ville de Montréal, une Citation d'honneur pour leur collaboration dans le sauvetage d'un homme coincé dans son véhicule lors d'une inondation le 13 juillet 2025.

Citations :

« La Journée de reconnaissance policière est l'occasion de mettre en valeur tout le courage et la bravoure dont font preuve les hommes et les femmes qui revêtent l'uniforme chaque jour pour protéger et servir leurs concitoyens et de souligner les actes héroïques de citoyens qui se sont démarqués en venant en aide à autrui. Toute notre reconnaissance est adressée aux agentes Raymond et Dubé, à qui on décerne la Croix de bravoure, la plus haute distinction, qui honore un acte accompli par un policier au péril de sa vie. En plus de rescaper un enfant mis en danger dans un contexte de violence conjugale, l'agente Raymond a aussi sauvé sa partenaire blessée par 11 coups de couteau par le suspect. Deux hommes coincés dans leurs véhicules respectifs immergés doivent aussi leur vie aux quatre agents du Service de police de la Ville de Montréal et au citoyen Hugo Bélanger, qui les ont secourus lors de deux événements distincts. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Derrière chacune de ces interventions, il y a des vies sauvées, des familles qui ont pu retrouver un être cher et des personnes qui ont choisi d'agir malgré le danger. Aujourd'hui, nous rendons hommage à des femmes et des hommes d'un courage exceptionnel, mais aussi d'une profonde humanité. Leur sang-froid, leur dévouement et leur instinct de protéger les autres nous rappellent toute la noblesse du service public. Comme ministre responsable de la Métropole, je suis profondément touchée et fière de voir policiers et citoyens poser des gestes aussi héroïques pour venir en aide à leurs concitoyens. »

Chantal Rouleau, ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« À Montréal comme partout au Québec, ces gestes de courage et de solidarité rappellent toute l'importance de pouvoir compter sur des femmes et des hommes prêts à intervenir pour protéger la vie et la sécurité des autres. Je tiens à saluer le sang-froid, le professionnalisme et l'humanité dont ont fait preuve les policières et policiers ainsi que le citoyen honorés aujourd'hui. Leur engagement contribue directement à bâtir des milieux de vie sécuritaires, où chacun peut se sentir chez soi. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants :

Deux Croix de bravoure, vingt-neuf Médailles pour action méritoire et six Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 11 mai 2026.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur les pages de médias sociaux du ministère de la Sécurité intérieure et sur Québec.ca.

Depuis 1972, 172 Croix de bravoure, 490 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement et 245 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

Journée de reconnaissance policière

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SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected] ; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]