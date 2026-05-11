Journée de reconnaissance policière - Quatre policiers et deux citoyens de la région de Lanaudière honorés pour leurs interventions exceptionnelles

MASCOUCHE, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, a remis des Médailles pour action méritoire aux agents du Service de police de la Ville de Mascouche, Gabriel-Artis Denis et Anthony-Martin Gadbois, ainsi qu'aux agents du Service de police de L'Assomption/Saint-Sulpice, Noémie Vézina et Gabriel Daou. Le ministre a aussi décerné des Citations d'honneur aux citoyens Michel Sirard et Paulo Lopes lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec.

Les agents Denis et Gadbois sont intervenus auprès d'un individu instable et blessé dans un véhicule motorisé en flammes le 9 mai 2024, tandis que les agents Vézina et Daou ont secouru un homme coincé dans l'incendie de son véhicule le 20 septembre 2025. Quant à Michel Sirard, il a été récompensé pour sa maîtrise d'un homme armé qui menaçait son ex-conjointe le 25 septembre 2025, alors que Paulo Lopes a contribué au sauvetage d'une femme au bord d'un viaduc le 5 janvier 2025.

Citations :

« La Journée de reconnaissance policière est l'occasion de mettre en valeur tout le courage et la bravoure dont font preuve les hommes et les femmes qui revêtent l'uniforme chaque jour pour protéger et servir leurs concitoyens, mais aussi à des citoyens qui ont posé des gestes héroïques pour venir en aide à autrui. Les agents Denis et Gadbois sont intervenus auprès d'un individu armé et imprévisible et ont évité la propagation d'un incendie, tout cela lors du même événement. Les agents Vézina et Daou ont sauvé la vie d'un homme prisonnier de son véhicule en flammes dans un fossé. Une femme a été rescapée grâce à la détermination du citoyen Paulo Lopes, alors que Michel Sirard a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire en maîtrisant un homme armé qui menaçait ses voisines. Toutes ces actions, qui ont impliqué de grandes prises de risques et démontré un altruisme remarquable, méritent notre admiration et notre reconnaissance. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Aujourd'hui, nous reconnaissons des gestes d'un courage exceptionnel qui témoignent d'un profond sens du devoir et d'un engagement dans la sécurité de nos communautés. Que ce soit par des interventions policières remarquables ou des actions citoyennes empreintes de bravoure, ces personnes ont posé des gestes qui méritent toute notre admiration. »

Louis-Charles Thouin, adjoint parlementaire de la première ministre (projets prioritaires et innovants), adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions (Lanaudière) et député de Rousseau

« Je suis fier de voir deux jeunes policiers du Service de police L'Assomption/St-Sulpice se démarquer en obtenant la Médaille pour action méritoire. Leur geste de bravoure démontre leur bienveillance et leur engagement envers la population qu'ils desservent chaque jour. Je salue leur courage, leur persévérance et leur exploit. Ils sont un modèle de détermination pour toute la communauté et nous rappellent, à tous, le travail exigeant et parfois dangereux de nos policiers. Merci à vous de veiller sur notre communauté. »

François Legault, député de L'Assomption

« Reconnaître publiquement ces interventions, c'est non seulement rendre hommage à celles et ceux qui ont agi avec détermination dans des moments critiques, mais aussi rappeler l'importance de l'engagement humain au cœur de la sécurité de nos communautés. À titre personnel, je souhaite adresser mes plus sincères remerciements aux policiers et policières qui se sont distingués. Leur bravoure, leur professionnalisme et leur sang-froid, brillant souvent dans des circonstances périlleuses, inspirent confiance et commandent le plus grand respect. »

Mathieu Lemay, député de Masson

Faits saillants :

Deux Croix de bravoure, vingt-neuf Médailles pour action méritoire et six Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 11 mai 2026.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur les pages de médias sociaux du ministère de la Sécurité intérieure et sur Québec.ca.

Depuis 1972, 172 Croix de bravoure, 490 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement et 245 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

Journée de reconnaissance policière

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SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières, Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]