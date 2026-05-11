Journée de reconnaissance policière - Quatre policiers de la région de l'Estrie honorés pour leurs interventions exceptionnelles

GRANBY, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, a remis des Médailles pour action méritoire aux agents du poste de la MRC de Memphrémagog de la Sûreté du Québec, Emmy Turcotte et Vincent Dumont, ainsi qu'aux agents du Service de police de Granby, Anthony Gendreau et Jean-Christophe St-Pierre, lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec.

Les agents Turcotte et Dumont ont été récompensés pour avoir secouru un homme coincé dans un véhicule en flammes le 3 octobre 2025, alors que les agents Gendreau et St-Pierre se sont démarqués en permettant l'évacuation des membres d'une famille de leur appartement en feu, le 12 mai 2025.

Citations :

« La Journée de reconnaissance policière est l'occasion de mettre en valeur tout le courage et la bravoure dont font preuve les hommes et les femmes qui revêtent l'uniforme chaque jour pour protéger et servir leurs concitoyens. Les policiers sont souvent les premiers intervenants à arriver sur les lieux d'un accident ou d'un incendie. En sauvant des flammes un conducteur pris dans son véhicule et une famille en péril dans son logement, l'agente Emmy Turcotte et les agents Vincent Dumont, Anthony Gendreau et Jean-Christophe St-Pierre ont posé des gestes valeureux qui méritent toute notre reconnaissance. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Nous sommes extrêmement fiers de voir les agents Anthony Gendreau et Jean-Christophe St-Pierre recevoir cette distinction prestigieuse pour leur intervention héroïque ayant permis de sauver une famille d'un incendie. Dans des circonstances critiques, ils ont fait preuve d'un sang-froid, d'un courage et d'un dévouement remarquables. Leur geste honore non seulement le Service de police de Granby, mais aussi toute notre communauté, qui peut compter sur des policiers engagés et profondément dévoués à la protection de notre communauté. »

François Bonnardel, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, leader parlementaire du gouvernement et député de Granby

« La Journée de reconnaissance policière est un moment important pour souligner le travail exceptionnel de nos policiers et policières. Leur courage, leur sang-froid et leur sens du devoir changent tout dans des situations où chaque seconde compte. Je tiens à saluer tout particulièrement l'agente Emmy Turcotte et les agents Vincent Dumont, Anthony Gendreau et Jean-Christophe St-Pierre pour leurs interventions remarquables, qui ont permis de sauver des vies. Au nom des citoyens et des citoyens de Saint-François, je leur exprime toute ma reconnaissance et mon profond respect. »

Geneviève Hébert, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions (Estrie) et députée de Saint-François

Faits saillants :

Deux Croix de bravoure, vingt-neuf Médailles pour action méritoire et six Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 11 mai 2026.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur les pages de médias sociaux du ministère de la Sécurité intérieure et sur Québec.ca.

Depuis 1972, 172 Croix de bravoure, 490 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement et 245 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

Journée de reconnaissance policière

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SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les, Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]