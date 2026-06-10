Journée d'action contre l'anxiété : Beneva agit concrètement pour mieux soutenir les personnes touchées par l'anxiété

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée d'action contre l'anxiété, Beneva se joint à l'élan de sensibilisation visant à mieux comprendre, démystifier et soutenir les personnes touchées par l'anxiété. Pour marquer l'événement, certains immeubles de l'entreprise sont illuminés en orange et en bleu du 9 au 11 juin, les couleurs de la cause.

Partenariat Beneva X Fondation du CHUM pour un programme de zoothérapie en milieu hospitalier Speed Speed

Soucieuse de placer les gens au cœur de ses actions, Beneva reconnaît que prendre soin des individus est une responsabilité collective. Elle le fait grâce à différentes initiatives, dont certaines contribuent à humaniser les milieux de soins pour répondre aux besoins liés à l'anxiété, dans tous les contextes de vie.

La zoothérapie comme source de soutien pour réduire l'anxiété dans les milieux de soins

Grâce à un partenariat entre Beneva et la Fondation du CHUM, un programme de zoothérapie a été déployé dans cet hôpital auprès de patients des unités de soins palliatifs, de médecine des toxicomanies et de psychiatrie.

En favorisant l'expression des émotions, cette approche thérapeutique soutient la prise en charge de l'anxiété, humanise les milieux de soins et facilite les interventions professionnelles. Elle illustre le rôle que peuvent jouer des approches complémentaires, notamment dans des contextes de grande vulnérabilité.

« Nous constatons un effet immédiat sur l'anxiété des patients. Certains, très repliés sur eux-mêmes, s'apaisent, s'ouvrent, interagissent différemment. La présence de l'animal crée un climat de confiance qui facilite l'accompagnement, » a indiqué Florence Harel, infirmière au CHUM.

L'investissement de Beneva dans cette initiative se traduit par des retombées concrètes, comme en témoigne la vidéo.

Une mutuelle engagée, au‑delà de l'assurance

À l'occasion de la Journée d'action contre l'anxiété, Beneva réaffirme son engagement à faire partie du mouvement, aux côtés des communautés et des partenaires qui œuvrent chaque jour à prendre soin des personnes, particulièrement lorsqu'elles traversent des moments de vulnérabilité.

« Comprendre l'anxiété et se soutenir collectivement, c'est contribuer à bâtir une société plus humaine, aujourd'hui et pour les générations à venir. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à investir plus de 5,6 millions de dollars en prévention de l'anxiété depuis 2022, qui est notre orientation philanthropique prioritaire. Nous poursuivrons dans cette voie en renforçant nos initiatives, en mobilisant nos partenaires et en continuant de placer la santé psychologique au cœur de nos actions, » a déclaré Martin Robert, vice-président exécutif et leader, Talent, culture et communication de Beneva.

À titre d'exemple, ces investissements se sont traduits par le soutien à des projets de recherche ainsi que par le développement et l'amélioration de plus d'une centaine d'outils de gestion de l'anxiété.

Pour en savoir plus sur les actions de Beneva pour prévenir l'anxiété, un geste concret à la fois, consultez son rapport d'impact 2025.

À propos de Beneva

Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au pays, forte de 3,8 millions de membres et de plus de 6 500 employés dédiés à protéger les gens. Son approche bienveillante, fondée sur ses valeurs humaines partagées par ses employés, s'ancre dans ses racines mutualistes. Née en 2020 du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, l'entreprise a consolidé sa présence pancanadienne grâce à son regroupement avec Gore Mutual en 2026. Avec un actif combiné de 30,3 milliards de dollars, Beneva se distingue par sa vaste offre en assurance collective, en assurance de dommages, en assurance individuelle et en services financiers. Son siège social est situé à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

SOURCE Beneva

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