Beneva déploie de nouvelles initiatives pour soutenir les personnes atteintes de cancer

Une approche globale qui allie accompagnement humain et engagement social

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - L'annonce d'un cancer constitue souvent un choc qui bouleverse l'ensemble des repères d'une personne -- la vie personnelle, familiale, professionnelle et le quotidien. Consciente des défis auxquels font face les personnes atteintes et leurs proches, Beneva renforce sa mobilisation afin de leur offrir un soutien encore plus concret et humain tout au long de leur parcours.

Des protections élargies pour mieux accompagner les personnes en traitement

Dans cette optique, Beneva élargit ses protections en oncologie afin de mieux répondre aux besoins des personnes en traitement. À compter du 1er septembre prochain, les casques réfrigérants utilisés dans le cadre de traitements de chimiothérapie seront couverts pour l'ensemble des groupes d'assurance collective sans frais additionnels en vertu de la clause relative aux appareils thérapeutiques. En favorisant la réduction de la perte de cheveux, ces soins apportent un peu de douceur et de répit pour les personnes touchées, renforçant ainsi l'engagement de Beneva à améliorer leur qualité de vie.

Des outils concrets pour soutenir les adhérents et les milieux de travail

De plus, Beneva a développé une trousse regroupant des outils en libre-service pour soutenir le bien-être global des adhérents et leurs proches. Celle-ci regroupe de l'information et des outils pratiques pour mieux accompagner les personnes touchées. Une trousse en santé organisationnelle dédiée au cancer a également été conçue afin d'aider les organisations à soutenir leurs employés.

« Derrière chaque diagnostic, il y a une personne et des proches qui doivent composer avec l'incertitude, des décisions importantes et une charge émotionnelle considérable. Qu'il s'agisse d'actions de solidarité, de programmes d'accompagnement ou d'activités de sensibilisation, les initiatives que nous offrons témoignent d'une volonté d'apporter du soutien concret et porter un message d'espoir à celles et ceux qui traversent l'épreuve du cancer », souligne Éric Trudel, vice-président exécutif et leader, Assurance collective, chez Beneva.

Un engagement collectif pour mieux accompagner en milieu de travail

Par ailleurs, Beneva est fière d'avoir signé, le 10 juin dernier, la Charte canadienne pour le cancer et le travail, une initiative pancanadienne qui mobilise des employeurs autour d'un engagement commun : mieux accompagner les personnes touchées par le cancer dans leur vie professionnelle. Par l'ensemble de ses actions, Beneva réaffirme son engagement à soutenir les personnes atteintes et leurs proches et à contribuer à bâtir des milieux plus humains, inclusifs et solidaires.

À propos de Beneva

Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au pays, forte de 3,8 millions de membres et de plus de 6 500 employés dédiés à protéger les gens. Son approche bienveillante, fondée sur ses valeurs humaines partagées par ses employés, s'ancre dans ses racines mutualistes. Née en 2020 du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, l'entreprise a consolidé sa présence pancanadienne grâce à son regroupement avec Gore Mutual en 2026. Avec un actif combiné de 30,3 milliards de dollars, Beneva se distingue par sa vaste offre en assurance collective, en assurance de dommages, en assurance individuelle et en services financiers. Son siège social est situé à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

SOURCE Beneva

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