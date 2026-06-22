Écoanxiété en milieu de travail : Beneva publie un guide d'orientation pour soutenir les PME

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Alors que les enjeux environnementaux continuent de susciter des préoccupations croissantes, l'écoanxiété s'impose désormais comme une problématique émergente en santé mentale au travail. Annoncée lors du 1er Sommet de Québec Capitale Climat en 2025, une étude a depuis été réalisée par la Chaire de recherche en santé mentale, autogestion et travail de l'Université Laval, propulsée par Beneva.

Basée sur les réponses de 2 020 employés et gestionnaires, cette première analyse à grande échelle auprès des PME révèle que les préoccupations environnementales atteignent un niveau élevé de 59,3 sur 100, alors que les impacts fonctionnels demeurent pour l'instant plus modérés, l'indice se situant à 28,7 sur 100. Ce décalage révèle une occasion d'intervention stratégique, avant que les effets sur le bien-être et la performance ne s'amplifient. L'écoanxiété s'ajoute ainsi aux facteurs de risque psychosociaux et influence la santé psychologique des employés.

Le récent webinaire d'affaires consacré à l'écoanxiété en milieu de travail a rassemblé de nombreux partenaires autour d'un même constat : mieux comprendre cet enjeu, c'est déjà poser un geste concret. Les participants ont pu démystifier le phénomène, découvrir les principaux constats de l'étude et, surtout, explorer comment cette réalité peut devenir un levier de mobilisation, de dialogue et d'engagement durable au sein des organisations.

« L'écoanxiété ne doit pas être perçue uniquement comme un risque, mais aussi comme un signal d'engagement et de conscience chez les employés et les gestionnaires. Au-delà des préoccupations qu'elle exprime, on observe également un niveau d'espoir élevé, qui agit comme un facteur de protection. Cette combinaison représente une véritable occasion de développement. Les organisations qui sauront l'accueillir et y répondre de manière proactive pourront renforcer leur culture, mobiliser leurs équipes et accélérer leur transition vers des pratiques plus durables », souligne Christelle Lim-Severe, leader de pratique, Développement durable chez Beneva.

Au-delà des chiffres, cette étude rappelle que l'écoanxiété agit comme un signal précurseur en santé mentale. Elle met en lumière un défi de prévention que les PME ont tout intérêt à relever dès maintenant, grâce à des actions simples, graduelles et adaptées.

Les organisations souhaitant approfondir ces constats et mettre en place des actions concrètes sont invitées à consulter le guide complet sur l'écoanxiété en milieu de travail.

À propos de Beneva

Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au pays, forte de 3,8 millions de membres et de plus de 6 500 employés dédiés à protéger les gens. Son approche bienveillante, fondée sur ses valeurs humaines partagées par ses employés, s'ancre dans ses racines mutualistes. Née en 2020 du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, l'entreprise a consolidé sa présence pancanadienne grâce à son regroupement avec Gore Mutual en 2026. Avec un actif combiné de 30,3 milliards de dollars, Beneva se distingue par sa vaste offre en assurance collective, en assurance de dommages, en assurance individuelle et en services financiers. Son siège social est situé à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

SOURCE Beneva

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