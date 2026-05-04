QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Dans un contexte marqué par l'inflation, la hausse du coût de l'habitation et l'incertitude économique, le stress financier s'impose aujourd'hui comme un déterminant central de la santé. C'est l'un des principaux constats du plus récent bulletin de santé de Beneva, qui analyse les tendances d'utilisation des régimes d'assurance collective à travers différents groupes d'âge et met en évidence la façon dont les pressions financières influencent les comportements, les besoins en soins et l'expérience au travail.

Des besoins qui évoluent tout au long du parcours de vie

L'analyse de Beneva révèle que les tensions financières et leurs impacts sur la santé varient selon les étapes de la vie, tout en s'inscrivant dans une trajectoire continue d'une génération à l'autre. Les besoins de protection évoluent ainsi au fil du parcours de vie, appelant les assurances collectives à s'adapter à des réalités changeantes, tous âges confondus.

Jeunes adultes (18-30 ans) : Le coût de la vie, l'insécurité d'emploi et la comparaison sociale alimentent une anxiété financière précoce, entraînant une forte demande en soutien psychologique. Ces comportements annoncent des attentes durables en matière d'accès rapide et de reconnaissance de la santé mentale.

Adultes en milieu de vie (31-50 ans) : La multiplication des responsabilités accroît la pression sur le temps et l'accès aux soins. Les retards de prise en charge favorisent l'aggravation des problèmes de santé, avec des répercussions croissantes sur les coûts et la continuité du travail.

Préretraité (51-65 ans) : À l'approche de la retraite, des considérations financières à long terme, un manque de flexibilité et des décisions difficilement réversibles complexifient l'arbitrage entre santé, travail et retraite, alors que les maladies chroniques et la complexité des soins deviennent prépondérantes.

Maladie grave (tous les âges) : Les maladies graves provoquent - un choc financier immédiat, perte de revenu, frais élevés et charges de soins - et exigent des protections adaptées pour soutenir une récupération souvent longue et intensive.

Pour en découvrir davantage, consultez Points de repère, le bulletin de santé de Beneva.

Agir plus tôt pour mieux soutenir demain

Au-delà des différences générationnelles, Beneva observe des tendances transversales claires : hausse des coûts de santé, augmentation des réclamations liées aux maladies chroniques et importance croissante de la prévention et de l'accès rapide aux soins. Si ces pressions sont plus visibles chez les travailleurs plus âgés, elles prennent racine beaucoup plus tôt, influencées par le stress, les habitudes de vie et l'accès au soutien au fil du temps.

« La pression financière n'est plus un enjeu périphérique, elle façonne directement la santé mentale et physique, avec des impacts concrets sur l'absentéisme, le présentéisme et la productivité. Les besoins en santé ne se réinitialisent pas d'une génération à l'autre : ils s'accumulent, évoluent et se transportent à travers les étapes de vie et de carrière. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour que les régimes d'assurance collective dépassent la réponse aux besoins immédiats et misent sur l'anticipation et la prévention à long terme », explique Éric Trudel, Vice-président exécutif et leader en assurance collective de Beneva.

Les données indiquent que l'utilisation des programmes d'aide aux employés (PAE) culmine en milieu de vie, alors que la génération Z exprime déjà un besoin émergent. Le bulletin de santé de Beneva montre que l'assurance collective agit comme un levier de prévention et d'équilibre tout au long du parcours de vie. Anticiper l'évolution des besoins, tout en soutenant la main-d'œuvre aujourd'hui, est clé pour des régimes durables et une main-d'œuvre en santé.

À propos de Beneva

Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au pays, forte de 3,8 millions de membres et de plus de 6 500 employés dédiés à protéger les gens. Son approche bienveillante, fondée sur ses valeurs humaines partagées par ses employés, s'ancre dans ses racines mutualistes. Née en 2020 du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, l'entreprise a consolidé sa présence pancanadienne grâce à son regroupement avec Gore Mutual en 2026. Avec un actif combiné de 30,3 milliards de dollars, Beneva se distingue par sa vaste offre en assurance collective, en assurance de dommages, en assurance individuelle et en services financiers. Son siège social est situé à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

SOURCE Beneva

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