Journée citoyenne : Les employés de L'Oréal Canada s'associent à 43 organismes à but non lucratif pour sa journée annuelle de bénévolat communautaire.

MONTRÉAL, le 18 juill. 2023 /CNW/ - L'Oréal Canada a organisé sa Journée citoyenne le 5 juillet, une journée de bénévolat communautaire qui permet à tous les employés de consacrer une journée complète de leur temps de travail à mettre leurs compétences et leur énergie au service d'organisations sociales et environnementales ou d'ONG. C'est la 14e fois que L'Oréal Canada organise cet événement.

4240 heures de bénévolat pour soutenir des causes d'inclusion sociale

Tout au long de la journée, plus de 500 employés ont participé à un large éventail d'activités telles que le tri de vêtements, la peinture de murs, le nettoyage de bureaux ainsi que la préparation de repas et d'activités avec les bénéficiaires de 16 organisations caritatives à Montréal. En plus, 2000 kits d'hygiène ont été préparés et envoyés à 27 refuges pour femmes à travers l'île.

"Cette journée annuelle de solidarité est un élément important de la culture d'entreprise de L'Oréal Canada", a déclaré An Verhulst-Santos, Présidente-directrice générale L'Oréal Canada. "Nous sommes tous fiers que nos employés partagent des valeurs importantes d'engagement et de solidarité et qu'ils souhaitent clairement créer un impact au sein de leur communauté."

Quelques exemples d'impact de la Journée citoyenne 2023 de L'Oréal Canada :

Chez Mission Bon Accueil, 2000 sacs de fournitures scolaires et de collations ont été préparés pour les Montréalais sans domicile.

Chez les Fées marraines, 1750 robes et 1000 paires de chaussures ont été triées afin d'offrir une tenue complète de bal de fin d'année à des jeunes filles de 5e secondaire issues de milieux vulnérables.

Chez Résilience Montréal, fondé par le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, 400 déjeuners ont été préparés et 100 personnes ont pu bénéficier d'un service d'habillement.

Chez la Croix-Rouge canadienne, 167 kilomètres carrés de zones géographiques vulnérables ont été cartographiés numériquement.

À la Coopérative du village de Cloverdale, 176k m² de surfaces ont été nettoyées. Les 3670 résidents ont pu bénéficier de cette activité.

, m² de surfaces ont été nettoyées. Les 3670 résidents ont pu bénéficier de cette activité. Chez Floranthrophie, 100 bouquets de fleurs ont été créés à partir de fleurs récupérées et offerts aux résidents d'un CHSLD.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté, qui gère 40 marques de beauté emblématiques. L'Oréal Canada, qui fête ses 65 ans au Canada, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal et emploie plus de 1 450 personnes de plus de 80 nationalités différentes. Les produits sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas, le e-commerce et plus encore. L'engagement de L'Oréal Canada en faveur de la croissance est généré par l'innovation durable et porté par l'ambition de L'Oréal pour le Futur, qui démontre le développement durable à travers la chaîne de valeur du Groupe. La filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science et La Beauté pour une vie meilleure.

