Jour du Souvenir - La Ville de Montréal offre le stationnement sur rue gratuitement aux vétérans jusqu'au 11 novembre

MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de rendre hommage aux vétérans, aux réservistes et aux membres des Forces armées canadiennes, ainsi qu'aux membres du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui ont servi au sein de l'OTAN ou qui ont participé à des missions de maintien de la paix des Nations Unies, la Ville de Montréal est heureuse de leur offrir gratuitement le stationnement sur rue, du 3 au 11 novembre.

Les propriétaires de véhicules dotés d'une plaque d'immatriculation commémorative ornée d'un coquelicot pourront ainsi profiter de la gratuité des stationnements tarifés sur rue jusqu'au jour du Souvenir. Cette mesure avait été proposée par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et sera désormais mise en œuvre chaque année, pendant la semaine précédant le jour du Souvenir.

« Montréal souhaite souligner le travail et les sacrifices des vétérans canadiens, qui ont tant donné pour défendre notre pays et nos libertés, et qui se sont directement impliqués dans de plusieurs événements récents, tels que la lutte contre la COVID et les inondations. Nous voulons aussi leur faciliter la vie pendant le déroulement de la Campagne du coquelicot en leur permettant de se garer gratuitement lors des divers événements auxquels ils prendront part », a déclaré Sterling Downey, conseiller de Ville du district de Desmarchais-Crawford.

La Ville de Montréal invite par ailleurs la population à participer à la Campagne nationale du coquelicot, qui culminera le 11 novembre.

« Porter fièrement le coquelicot contribue à notre devoir de mémoire. Il permet de montrer notre reconnaissance envers tous ceux et toutes celles qui ont servi et se sont sacrifiés pour les libertés dont nous profitons et qui viennent encore aujourd'hui en aide à leurs prochains », a conclu Sterling Downey.

