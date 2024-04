Notre investissement de 100 000 dollars permettra à l'organisme de poursuivre ses efforts en matière de gestion environnementale et de résilience climatique

TORONTO, le 22 avril 2024 /CNW/ - En ce Jour de la Terre, Toyota Canada Inc. (TCI) est fière d'annoncer un nouveau partenariat national avec le Sentier transcanadien. Notre investissement de 100 000 dollars soutiendra les efforts de l'organisme pour développer et entretenir le plus grand réseau de sentiers au monde.

S'étendant sur plus de 28 000 kilomètres, le sentier transcanadien est un fil conducteur qui relie les communautés urbaines et rurales d'un océan à l'autre à travers des paysages variés.

Trans Canada Trail | Le Sentier Transcanadien (Groupe CNW/Toyota Canada Inc.)

« L'organisme le Sentier transcanadien n'est pas seulement l'intendant du sentier national du Canada, il joue également un rôle essentiel dans la résolution des problèmes liés au climat et à la biodiversité grâce à son approche multidimensionnelle de la durabilité environnementale », a affirmé Stephen Beatty, vice-président d'entreprise, Toyota Canada Inc. « Chez Toyota, nous nous engageons à travailler en harmonie avec la nature et nous sommes fiers de nous associer au Sentier transcanadien dans sa mission de relier les Canadiens aux grands espaces, par le biais du transport actif et de la réduction de leur empreinte carbone. »

Grâce aux valeurs communes que partagent Toyota et le Sentier transcanadien, soit l'environnement, les personnes et l'accessibilité, ce partenariat renforce notre engagement en faveur d'un avenir plus propre, plus sain et plus durable. Le financement soutiendra des programmes clés qui permettront d'éduquer, qui favoriseront des incidences positives et qui contribueront au bien-être des personnes, des communautés et de la planète.

« Travailler avec un partenaire comme Toyota Canada, qui affiche un engagement fort en faveur de la création d'un avenir plus durable, est vraiment inspirant », a déclaré Meghan Reddick, directrice générale par intérim du Sentier transcanadien. « Leur généreux investissement contribuera à renforcer nos programmes existants et à créer de nouvelles opportunités pour améliorer et entretenir le plus long réseau de sentiers au monde. Nous sommes très reconnaissants du soutien de Toyota et nous les remercions de cette contribution significative à la protection et à l'amélioration de la nature dans tout le Canada. »

L'investissement de Toyota à titre de partenaire national des sentiers soutiendra spécifiquement la restauration écologique par la plantation stratégique d'arbres, le financement d'urgence climatique pour restaurer les sentiers endommagés, l'entretien continu des sentiers et la recherche innovante pour construire des sentiers intelligents sur le plan climatique et dotés d'une résilience renforcée. Le Sentier transcanadien travaille en collaboration avec des partenaires locaux, les communautés autochtones et d'autres parties prenantes afin de garantir une approche globale du développement et de l'entretien des sentiers.

À propos du sentier transcanadien

Le sentier transcanadien est le plus long réseau de sentiers récréatifs au monde, couvrant plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur voies navigables. Reliant trois océans - l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique -, il relie 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans chaque province et territoire. C'est un ruban qui relie les gens à la diversité des paysages, des saisons et des expériences, et qui favorise l'unité, la collaboration et la connectivité. Le Sentier transcanadien est aussi un organisme de bienfaisance enregistré qui gère ce sentier national en collaboration avec des partenaires locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Parcs Canada, et aux investissements de tous les niveaux de gouvernement et de généreux donateurs, le Sentier transcanadien est le plus grand investisseur dans les projets d'infrastructure de sentiers au Canada, soutenant les améliorations et la croissance pour les générations à venir. Pour plus d'informations, consultez www.tctrail.ca

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de six millions de véhicules au pays par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à offrir aux automobilistes canadiens un service de qualité et des véhicules reconnus pour leur haut niveau de sécurité, de qualité, de durabilité et de fiabilité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver, et deux usines de production au pays. Ces usines ont déjà produit plus de neuf millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très populaires auprès des consommateurs canadiens, comme les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, les Lexus RX 350 et RX 450h hybride, ainsi que les Lexus NX 250, NX 350 et NX 350h hybride. Toyota a vendu plus de 20 millions de véhicules électrifiés dans le monde et est le constructeur qui vend le plus de véhicules électrifiés au Canada.

