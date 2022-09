OTTAWA, ON, le 13 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le 19 septembre 2022 sera un Jour de deuil national au Canada afin de souligner le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Ce jour coïncidera avec les funérailles nationales de la regrettée souveraine à Londres, au Royaume-Uni, et avec la fin de la période de deuil officiel au Canada.

Durant le Jour de deuil national, les Canadiens d'un océan à l'autre auront l'occasion d'honorer la mémoire de Sa Majesté. Ce jour sera désigné comme jour férié dans la fonction publique du Canada, et les autres employeurs au pays sont aussi invités à souligner le Jour de deuil national.

Une cérémonie nationale de commémoration aura également lieu pour mettre à l'honneur la vie et le service public de Sa Majesté. La cérémonie aura lieu à la cathédrale Christ Church d'Ottawa le 19 septembre 2022 à 11 h 00. Elle sera précédée d'un défilé commémoratif et d'une salve d'honneur de 96 coups de canon - un pour chaque année de la vie de Sa Majesté - et suivie d'un défilé aérien exécuté par des CF-18 de l'Aviation royale canadienne. La cérémonie, y compris le défilé commémoratif, sera diffusée en direct de sorte que tout le monde puisse la voir.

Citation

« Le 19 septembre, les Canadiens d'un bout à l'autre du pays rendront hommage à la souveraine ayant régné le plus longtemps sur le Canada, Sa Majesté la reine Elizabeth II. Elle est la seule souveraine qu'aient connue la plupart des Canadiens, et bon nombre d'entre nous ressentent une profonde affection et une vive gratitude pour son dévouement envers le Canada. Le moment est venu de célébrer une vie extraordinaire passée au service de la population et marquée par la grâce, la dignité et un sens du devoir irréprochable. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Sa Majesté la reine Elizabeth II a accédé au trône le 6 février 1952. Elle a été couronnée à l'abbaye de Westminster le 2 juin 1953 et a régné durant plus de 70 ans.

le 2 juin a régné durant plus de 70 ans. Liée depuis longtemps à la famille royale, la cathédrale Christ Church est la cathédrale anglicane de la capitale du Canada . C'est là qu'ont eu lieu les funérailles nationales de plusieurs premiers ministres et gouverneurs généraux du Canada ainsi que diverses cérémonies commémoratives pour des membres de la famille royale.

. C'est là qu'ont eu lieu les funérailles nationales de plusieurs premiers ministres et gouverneurs généraux du ainsi que diverses cérémonies commémoratives pour des membres de la famille royale. Pour rendre hommage à Sa Majesté, les gens qui se trouvent dans la région de la capitale nationale peuvent se rassembler sur le trajet du défilé durant le Jour de deuil national. Plus de détails seront communiqués dans les prochains jours.

deuil national. Plus de détails seront communiqués dans les prochains jours. Les Canadiens sont aussi invités à signer le livre de condoléances ou à offrir leurs condoléances grâce à d'autres moyens.

Au Canada , les jours fériés ne peuvent être accordés qu'avec le dépôt d'un projet de loi qui doit être adopté par la Chambre des communes et le Sénat, et recevoir la sanction royale. Le gouvernement du Canada a consulté les provinces et territoires, qui détermineront la façon adéquate de marquer le deuil de Sa Majesté la reine Elizabeth II dans leur territoire.

Documents connexes

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]