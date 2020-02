Jonathan Tétrault devient associé directeur de Sagard Holdings

TORONTO, le 28 févr. 2020 /CNW/ - Sagard Holdings est heureux d'annoncer la nomination de Jonathan Tétrault à titre d'associé directeur au bureau de Montréal.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Tétrault contribuera au développement et à l'expansion de la plateforme de Sagard Holdings à l'échelle mondiale, tout en dirigeant la coordination des activités de création de valeur pour les entreprises financées par la plateforme. Il se joindra également au comité de direction de Sagard Holdings.

« Nous sommes ravis que Jonathan se joigne à l'équipe de direction principale qui développe les activités de Sagard Holdings en Amérique du Nord et en Europe. À mesure que nous étendrons nos activités d'investissement, nos relations avec les clients institutionnels et notre portée géographique, son expertise et ses compétences opérationnelles et stratégiques seront extrêmement précieuses. Je suis particulièrement heureux d'accueillir un dirigeant d'envergure mondiale qui a des racines profondes au Québec », a déclaré Paul Desmarais III, président du conseil d'administration et directeur général de Sagard Holdings.

Jusqu'à tout récemment, M. Tétrault occupait le poste de président et chef des opérations au Cirque du Soleil. Il supervisait les opérations et les activités de développement de l'entreprise pour l'ensemble du Groupe Cirque du Soleil.

M. Tétrault, qui se joindra à Sagard Holdings en mai 2020, apporte à la plateforme multistratégie à croissance rapide de Sagard Holdings sa vaste expérience en matière de conseils aux entreprises ainsi qu'un large éventail de relations internationales, acquises au sein du Cirque du Soleil et au cours de sa brillante carrière d'associé principal chez McKinsey & Co, où il a conseillé des investisseurs institutionnels, des sociétés d'investissement en capital, des sociétés de gestion d'actifs et des banques sur diverses questions stratégiques et d'investissement dans plus de 25 pays.

« C'est un honneur pour moi de joindre Sagard Holdings à ce moment crucial de son développement. Sagard Holdings a connu une croissance considérable ces dernières années et les possibilités pour l'entreprise commencent tout juste à se manifester. Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec Paul et l'équipe de direction pour accélérer la croissance de la platforme », a déclaré M. Tétrault.

M. Térault est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université d'Oxford, d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et d'un certificat d'études politiques de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est membre du Barreau du Québec et siège au sein de plusieurs conseils, dont ceux de l'Orchestre symphonique de Montréal, de la fondation internationale One Drop, de l'Institut C.D. Howe et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

À propos de Sagard Holdings

Sagard Holdings est un gestionnaire d'actifs multistratégie atypique qui compte des professionnels situés à Montréal, à Toronto, à New York, en Europe et en Asie du Sud-Est. Sagard cherche à générer des rendements attrayants en appariant des occasions d'investissement avec des solutions de capital flexibles et en jumelant des entrepreneurs avec des équipes bénéficiant d'une connaissance approfondie du secteur. Sagard développe des partenariats à long terme et favorise la croissance de ses investissements par l'entremise d'un réseau mondial unique d'entreprises financées par capital-risque, d'associés commanditaires, de conseillers et d'autres partenariats inestimables. Aujourd'hui, Sagard investit dans quatre classes d'actifs : le capital-investissement (Sagard Capital et Sagard Capital Partners), le crédit privé (Sagard Credit Partners), les redevances (Sagard Healthcare Royalty Partners) et le capital de risque (Portag3 Ventures et Diagram Ventures). La société Sagard Holdings a été fondée en 2005 par Power Corporation du Canada en complément à ses placements mondiaux.

SOURCE Sagard Holdings

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Adam Daifallah, 514 316-7089, [email protected]; Personne-ressource pour les investisseurs : Leslie Hill, 646 774-1580, [email protected]

Liens connexes

https://sagardholdings.com/