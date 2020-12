M. Cowan compte plus de 15 ans d'expérience en gestion, en direction et en soutien de technologies d'affaires et de paiement dans le secteur financier. De plus, il milite fort pour l'égalité, la diversité et l'inclusion au travail. En 2019, il a reçu le prix à la défense des femmes de Women in Payments pour sa valorisation du talent féminin, de la parité hommes-femmes des équipes de direction et de l'inclusion au travail.

« Nous travaillons fort sur la modernisation des systèmes de paiements de base du Canada pour assurer leur sûreté et leur efficacité. En parallèle, nous continuons d'adapter nos activités pour répondre aux besoins des Canadiennes et Canadiens et des entreprises d'ici », explique Tracey Black, présidente et chef de la direction de Paiements Canada. « Les connaissances de John dans les technologies et l'exploitation et sa grande expérience dans le domaine des paiements nous seront très utiles afin de soutenir l'évolution rapide de l'écosystème des paiements et de fournir une plateforme pour l'innovation en matière de paiements au Canada. »

Paiements Canada veille à ce que les opérations financières au Canada soient réalisées en toute sécurité, en tout temps. L'organisme possède et exploite l'infrastructure de compensation et de règlement des paiements qui sous-tend l'ensemble du système financier et de l'économie du Canada, ce qui comprend les systèmes, les règles, les règlements et les normes connexes. En 2019, les systèmes de Paiements Canada ont compensé et réglé des paiements s'élevant à plus de 55 billions de dollars, soit 218 milliards de dollars par jour ouvrable. Ces montants englobent toutes sortes de paiements effectués par les Canadiens et les entreprises par l'entremise d'opérations interbancaires, y compris les transactions par carte de débit, par prélèvement automatique, par dépôt direct, par paiement de facture, par virement et par chèque. Paiements Canada est fière d'appuyer l'Accord Catalyst et le Club des 30 %.

