Principaux points saillants du rapport :

Les paiements numériques représentaient 86 % du volume total des paiements et 75 % de la valeur totale des paiements.

L'utilisation de l'argent comptant a augmenté de 15 % sur 12 mois par volume de transactions.

Les paiements sans contact représentaient 53 % des paiements.

Les transactions de commerce électronique ont totalisé 71,6 milliards de dollars, ce qui représente 5,7 % des ventes au détail, en hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente.

Les cartes prépayées ont affiché la plus forte croissance de la valeur des transactions parmi les cartes.

Pour la première fois, l'utilisation des virements en ligne a dépassé celle des chèques en fonction du volume pour les paiements des entreprises.

Plus d'un Canadien sur dix (13 %) a utilisé des appareils intelligents à domicile (par exemple, Alexa/Amazon, Google Home) ou les médias sociaux pour faire des achats.

Un Canadien sur cinq (20 %) a envoyé de l'argent à l'étranger; en hausse de 33 % par rapport à l'année précédente (sur 12 mois).

sur cinq (20 %) a envoyé de l'argent à l'étranger; en hausse de 33 % par rapport à l'année précédente (sur 12 mois). Environ la moitié (49 %) des entreprises canadiennes prévoient utiliser l'intelligence artificielle générative pour améliorer leurs opérations.

OTTAWA, ON, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Paiements Canada a publié aujourd'hui son Rapport canadien sur les modes et les tendances des paiements (annuel), Propulser l'avenir des paiements en offrant des choix, qui analyse les 21,7 milliards de transactions de paiement de détail effectuées en 2023, totalisant 11,9 billions de dollars. Le rapport révèle que le marché canadien des paiements a augmenté de 6 % en volume et de 1 % en valeur de 2022 à 2023. Il examine également les comportements en matière de paiement et les innovations futures qui feront évoluer la manière dont les Canadiens paient et sont payés. En ce qui concerne les modes de paiement, les cartes de crédit représentaient 33 % du volume des paiements en 2023, suivies des cartes de débit (30 %), des transferts électroniques de fonds (15 %), de l'argent comptant (11 %), des virements en ligne (6 %), des chèques, des guichets automatiques bancaires (GAB) et des cartes prépayées (tous à 2 %).

« C'est une période captivante pour l'innovation en matière de paiements au Canada, alimentée par le désir des Canadiens de disposer d'options de paiement qui leur facilitent la vie », déclare Susan Hawkins, présidente et chef de la direction de Paiements Canada. « L'évolution des technologies et de la réglementation, et la modernisation continue de nos systèmes de paiement signifient que les consommateurs et les entreprises du Canada auront encore plus de choix en matière de paiement. Peu importe les préférences de paiement des Canadiens, grâce à l'exploitation sécuritaire continue de nos systèmes, ainsi qu'à l'élaboration et à l'amélioration de nos règles, normes et règlements administratifs, Paiements Canada veille à ce que les paiements soient plus faciles, plus intelligents et plus sécuritaires pour tous. »

Principales tendances des modes de paiement sur 12 mois (2022-2023) :

L'utilisation des cartes de crédit et de débit entraîne une hausse du volume des paiements. Les cartes de crédit et de débit demeurent les deux principaux modes de paiement privilégiés. Ensemble, les cartes de crédit (33 %) et les cartes de débit (30 %) représentaient 63 % du volume total des paiements. Les transferts électroniques de fonds (TEF) représentent 15 % du volume des paiements, suivis de l'argent comptant à 11 %, des virements en ligne à 6 %, en plus des frais payés d'avance, des GAB et des chèques, tous à 2 %.

Les cartes prépayées ont affiché la plus forte croissance de la valeur des transactions parmi les cartes, soit 10 %. Les Canadiens déclarent utiliser des cartes prépayées pour effectuer des paiements rapidement, recevoir des rabais ou des récompenses de fidélité et utiliser leurs propres fonds. La valeur moyenne des transactions prépayées était de 69 $.

Le volume et la valeur des virements en ligne (comme les virements Interac et PayPal) ont augmenté de 14 % et de 20 % respectivement, le type de paiement qui connaît la croissance la plus rapide. Pour la toute première fois, l'utilisation des virements en ligne a dépassé celle des chèques (selon le volume) pour les paiements des entreprises.

Le volume des transactions en espèces a augmenté de 15 %, tandis que la valeur des transactions a augmenté de 4 %. La valeur moyenne des transactions en argent comptant était de 26 $, soit un peu moins qu'en 2022, à 29 $. Près de la moitié de tous les Canadiens (49 %) ont fréquemment utilisé l'argent comptant en 2023.

Principales tendances des modes de paiement sur cinq ans (2019-2023) :

Les virements en ligne ont affiché une croissance importante. Bien que les virements en ligne représentent une proportion relativement faible du total des paiements, ils affichaient la plus forte croissance en termes de volume et de valeur de tous les modes de paiement au cours des cinq dernières années (136 % et 160 % respectivement).

Croissance et tendances parmi les autres modes de paiement au cours des cinq dernières années :

Dans le secteur des cartes, les cartes de crédit (9 %) et prépayées (7 %) mènent en matière de croissance du volume, avec une hausse de 42 % et de 24 % de la valeur respectivement.

La valeur des TEF a continué de croître, augmentant de 8 % en volume et de 40 % en valeur.

Le volume des paiements par chèque a diminué de 35 % et la valeur des transactions, de 20 %.

Les transactions en espèces ont diminué de 20 % en volume et de 4 % en valeur.

Le Rapport canadien sur les modes et les tendances de paiements révèle de quelle façon l'innovation en matière de paiement a fait évoluer les comportements et les préférences d'achat :

La moitié des entreprises canadiennes prévoient utiliser l'intelligence artificielle générative (IA générative). Environ une entreprise sur deux (49 %) souhaite utiliser l'IA générative pour accroître l'efficacité de ses transactions et de ses processus. Les trois principales applications d'IA générative perçues comme profitant le plus aux entreprises sont la détection et la prévention de la fraude (44 %), l'automatisation du traitement des paiements (37 %) et la création d'expériences client personnalisées (29 %).

Plus d'un Canadien sur dix utilise des appareils intelligents à domicile et les médias sociaux pour faire des achats. Dans l'ensemble, 13 % des Canadiens ont utilisé des appareils intelligents ou des médias sociaux pour passer une commande en ligne ou effectuer un paiement au cours d'un mois donné en 2023, légèrement en hausse par rapport à 11 % en 2022. Parmi ceux-ci, mentionnons Alexa/Amazon, Google Home, Instagram, Facebook et Apple Siri.

Les dispositifs portables, comme les moniteurs d'activité physique et les montres intelligentes, ont été utilisés pour effectuer 44 millions de transactions de paiement. En 2023, les transactions relatives aux dispositifs portables ont totalisé 1,1 milliard de dollars. Bien qu'elle représentait moins de 1 % du volume et de la valeur totaux des transactions sans contact en 2023, l'utilisation des dispositifs portables pour effectuer des paiements a augmenté de 32 % en volume et de 34 % en valeur par rapport à 2022. Les transactions sans contact par carte de crédit (y compris les paiements par carte ou appareil mobile) représentent la plus grande proportion du volume de transactions sans contact, soit 57 %. Les paiements mobiles sans contact en magasin ont augmenté de 42 %, ce qui représente 23 % du volume total des transactions sans contact.

Un Canadien sur cinq (20 %) a envoyé de l'argent à l'étranger au moins une fois, soit 33 % de plus qu'en 2022. La valeur moyenne totale des paiements envoyés à des particuliers à l'étranger au cours d'un mois donné en 2023 était de 1 125 $, comparativement à 1 231 $ envoyés à des entreprises à l'étranger. Les frais supplémentaires ou cachés (26 %) et le coût élevé de chaque transaction (23 %) ont été cités comme les principaux irritants liés aux paiements internationaux.

Le commerce électronique canadien a atteint 71,6 milliards de dollars. En 2023, les paiements en ligne ont totalisé 546 millions de transactions, en hausse de 3 % en volume et en valeur par rapport à 2022. Les principales catégories d'achats en ligne étaient les vêtements, les achats dans des restaurants ou des restaurants de restauration rapide, les articles d'épicerie, les appareils électroniques et les produits de beauté. Les voyages et les spectacles ont continué de connaître de solides gains sur 12 mois, après la reprise de l'activité économique d'avant la pandémie en 2022.

La majorité de la population canadienne ne souhaite pas renoncer à l'argent liquide et elle a des avis partagés sur le dollar canadien numérique. Plus de la moitié (55 %) des Canadiens n'ont aucune intention de cesser d'utiliser complètement l'argent liquide, alors que seulement 13 % d'entre eux y ont complètement renoncé. Plus du tiers (36 %) des Canadiens trouvent attrayant un dollar canadien numérique, tandis que ce n'est pas le cas pour 30 % d'entre eux.

Un Canadien sur dix possédait de la cryptomonnaie en 2023, comparativement à 13 % en 2022. La majorité (61 %) des propriétaires ont déclaré que leurs actifs étaient évalués à moins de 20 000 $, suivi de 23 % qui détenaient des montants de 20 000 $ à 99 999 $ et de 14 % qui en possédaient plus 100 000 $. La principale motivation pour acheter des cryptomonnaies a été citée comme suit : l'investissement spéculatif ou le jeu (28 %), la recherche de rendements plus élevés que les comptes d'épargne traditionnels (22 %), un investissement à long terme en raison de la confiance dans sa technologie (20 %), la diversification des portefeuilles ou des actifs (20 %) et l'achat de biens et services (13 %).

« Les Canadiens ont clairement indiqué qu'en matière de paiements, la commodité, l'efficacité, la sécurité, la protection des renseignements personnels et les faibles coûts sont essentiels pour eux », indique Jon Purther, directeur, Recherche à Paiements Canada. « Même si nous continuons de voir des innovations dans le domaine des paiements à l'ère numérique, les Canadiens veulent également avoir accès aux options de paiement traditionnelles en raison de leur facilité d'utilisation et de leur fiabilité. »

Téléchargez le rapport complet et consultez la fiche d'information qui l'accompagne.

À propos de l'étude



Paiements Canada a travaillé en étroite collaboration avec des fournisseurs de services de paiement, des consultants du domaine et des chercheurs dans le but de réunir un ensemble exhaustif de données pour 2023 et de décrire les habitudes de paiement des consommateurs et des entreprises au Canada. La méthode générale englobe une combinaison de données sur le secteur et d'études de marché. Les données sur le secteur proviennent principalement des données du Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), de données du secteur sur l'utilisation des cartes de paiement et d'études de marché quantitatives et qualitatives. Elles sont aussi recueillies auprès de fournisseurs de services de paiement et de réseaux de paiement; elles sont alors agrégées par années en fonction des données sur l'utilisation réelle des différents modes de paiement. Quant aux études de marché, elles servent à combler les manques de données et à brosser un portrait détaillé. Les transactions traitées dans Lynx sont exclues. Autrement, elles seraient comptées en double, puisque les informations sur le volume et la valeur des paiements contenues dans le présent rapport proviennent des données de compensation.

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada rend les paiements plus faciles, plus intelligents et plus sûrs pour les personnes vivant au Canada en fournissant l'infrastructure sûre et résiliente dans le cadre de laquelle les paiements sont compensés et réglés entre les institutions financières. Nous sommes un organisme d'intérêt public qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), et qui est responsable des règlements administratifs, des règles et des normes qui soutiennent ces systèmes. En 2023, nos systèmes ont compensé et réglé des paiements dépassant les 112 billions de dollars, soit plus de 450 milliards de dollars par jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque. Les paiements sont un élément essentiel de notre économie et de notre mode de vie. Qu'il s'agisse d'une mise de fonds sur une maison, d'une facture payée à une entreprise locale, d'argent envoyé à un membre de la famille à l'étranger ou d'un premier chèque de paie, les paiements permettent aux Canadiens et à l'économie d'aller de l'avant.

Pour les demandes des médias veuillez consulter la page communiquez avec nous.

SOURCE Payments Canada