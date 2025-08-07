Treize pour cent des Canadiens ont été victimes de fraude de paiement au cours d'une période de six mois en 2025, la fréquence étant beaucoup plus élevée (25 %) chez les nouveaux arrivants; un Canadien sur quatre (25 %) risque de manquer des paiements de factures en raison de crainte d'escroquerie.

OTTAWA, ON, le 7 août 2025 /CNW/ - Bien que le pourcentage de Canadiens qui ont été victimes de fraude de paiement soit demeuré constant d'une année à l'autre en 2025, une nouvelle étude de Paiements Canada révèle des changements dans les types de fraudes et des taux variables de fraude selon les différents groupes d'âge. Treize pour cent ont été victimes de fraude de paiement sur une période de six mois en 2025, ce qui est comparable au niveau de fraude enregistré depuis 2021.

« Bien que le taux de fraude de paiement soit demeuré stable au cours des dernières années, nous avons observé des changements dans les types de fraudes de paiement que les Canadiens ont subis, a déclaré Jon Purther, directeur, Recherche. En particulier, notre étude révèle que les Canadiens ont été victimes du plus haut niveau de fraude lorsqu'ils ont utilisé de l'argent comptant comparativement à tout autre type de paiement. Cela peut s'expliquer par la longévité de l'argent comptant par rapport à d'autres modes de paiement comptant, de même que par les tactiques frauduleuses, comme la contrefaçon, qui deviennent de plus en plus sophistiquées au fil du temps. Les vieilles techniques continuent de prévaloir, comme le vol à la tire, et les arnaques impliquant des paiements en espèces, comme les escroqueries amoureuses, les arnaques liées aux frais d'avance et les escroqueries liées à l'usurpation d'identité. Les fraudeurs font constamment évoluer leurs techniques, ce qui exige une diligence continue de la part des consommateurs et de l'écosystème des paiements qui travaillent ensemble pour conserver une longueur d'avance. »

Principales constatations de l'étude :

Parmi les incidents de fraude de paiement, 60 % ont entraîné des pertes d'argent.

Parmi les Canadiens, 32 % ont de la difficulté à savoir quelles sont les communications légitimes liées aux paiements.

Parmi cette même population, 53 % affirment que les préoccupations au sujet de la fraude ont une incidence sur leurs préférences de paiement et leurs habitudes de magasinage.

De nombreux Canadiens n'utilisent pas les pratiques exemplaires en matière de mots de passe; 19 % utilisent le même mot de passe pour tous les comptes et 6 % ont déjà donné leurs renseignements personnels et bancaires par courriel ou par message texte.

La fraude était plus élevée chez les nouveaux arrivants et les jeunes Canadiens : Les nouveaux arrivants au Canada ont connu un taux de fraude de paiement près de deux fois supérieur à celui de l'ensemble de la population (25 % contre 13 %, respectivement). Près de deux Canadiens sur cinq qui ont été victimes de fraude de paiement l'ont été au cours du dernier mois. De ce groupe, les jeunes Canadiens (de 18 à 34 ans) représentaient le groupe démographique le plus important à 58 %, suivis des Canadiens d'âge moyen (de 35 à 54 ans) à 32 % et des Canadiens âgés (55 ans et plus) à 24 %.

Les Canadiens ont été victimes de près de trois fois plus de fraudes de paiement en utilisant de l'argent comptant plutôt que des cartes de crédit : L'étude a révélé que les Canadiens ont connu le nombre moyen le plus élevé d'expériences de fraude lorsqu'ils utilisaient de l'argent comptant par rapport à tout autre mode de paiement, soit 22,4 fois sur une période de six mois en 2025. Viennent ensuite les cartes prépayées à 10,5 fois et les cartes de crédit et de débit à 8,8 fois.

Les pertes attribuables à la fraude de paiement étaient habituellement inférieures à 500 $; la majorité des pertes ont été entièrement remboursées : Parmi les Canadiens qui ont été victimes de fraude de paiement, 37 % déclarent qu'aucun argent n'a été pris, mais que leurs données financières personnelles ont été volées, comparativement à 60 % qui ont perdu de l'argent. Dans la plupart des cas, le montant perdu était inférieur à 500 $. Parmi ceux qui ont perdu de l'argent en raison d'une fraude de paiement, 80 % l'ont signalé à leur institution financière; 65 % des incidents ont été entièrement remboursés par leur banque, leur coopérative de crédit ou leur fournisseur de cartes et 21 % ont été partiellement remboursés. Les Canadiens âgés étaient beaucoup plus susceptibles de ne pas avoir perdu d'argent que les Canadiens d'âge moyen et les jeunes (60 % comparativement à 34 % et 23 % respectivement).

La majorité des Canadiens affirment que les préoccupations relatives à la fraude ont une incidence sur leurs comportements de paiement et de magasinage, mais qu'ils se sentent protégés par leur institution financière : Plus de la moitié (53 %) des répondants ont indiqué que la fraude a une incidence sur leur comportement de paiement, bien que 58 % se sentent protégés par leur banque, leur coopérative de crédit ou leur fournisseur de cartes de crédit. Les préoccupations au sujet de la fraude de paiement ont influencé de nombreuses habitudes de magasinage chez les Canadiens : 67 % vérifient la sécurité des sites de commerce électronique et magasinent uniquement sur des sites de confiance, et 51 % s'en tiennent aux transactions locales et en personne par l'intermédiaire de sites de marché comme Kijiji et Craigslist lorsqu'ils font des achats en ligne.

Un Canadien sur quatre risque de manquer des paiements de factures en raison de préoccupations liées à des escroqueries : Près du tiers des Canadiens (32 %) ont de la difficulté à faire la distinction entre les communications liées aux paiements légitimes et les demandes reçues par téléphone ou par courriel et celles qui pourraient être des arnaques. Un Canadien sur quatre (25 %, en hausse par rapport à 22 % en 2024) estimait être à risque de manquer son paiement de facture parce qu'il a évité de répondre à une communication liée à un paiement, car il s'inquiétait de la possibilité d'une arnaque.

L'argent comptant est considéré comme la méthode de paiement la plus sûre : Bien que les fraudes de paiement liées à l'argent comptant soient près de trois fois plus élevées que les fraudes liées aux cartes de crédit, 72 % des Canadiens considèrent que l'argent comptant est le mode de paiement le plus sûr, suivi du Virement Interac (60 %), de la carte de crédit (55 %), du transfert électronique de fonds (TEF) (55 %) et de la carte de débit (54 %).

Les Canadiens prennent diverses mesures pour se protéger contre la fraude de paiement : De nombreux Canadiens appliquent des mesures clés d'atténuation de la fraude, notamment en limitant la quantité de renseignements personnels communiqués (78 %), en utilisant des mots de passe de plus de 10 caractères et un mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et de symboles (70 %, comparativement à 48 % en 2024), et en activant l'authentification en deux étapes pour accéder aux comptes lorsque c'est possible (67 %). Malgré les mesures que prennent les Canadiens, on peut encore faire mieux. En effet, 19 % ont tendance à utiliser le même mot de passe pour tous leurs comptes et 6 % ont déjà donné leurs renseignements personnels et bancaires par courriel ou par message texte.

Les opérations non autorisées et la fraude à l'usurpation d'identité sont parmi les types les plus courants de fraude de paiement, mais les niveaux sont en baisse par rapport à 2024 : Comme en 2024, en dehors de la fraude liée à l'argent comptant, les opérations non autorisées figurant sur un relevé bancaire ou de carte de crédit et la fraude à l'usurpation d'identité étaient les types les plus courants de fraudes de paiement dont les Canadiens ont été victimes. Toutefois, le niveau d'incidence de chaque type de fraude a changé en 2025 par rapport à 2024 :

Opération frauduleuse sur un relevé bancaire ou de carte de crédit : 33 % (38 % en 2024)

Fraude à l'usurpation d'identité par courriel, par message texte, par téléphone ou sur les médias sociaux : 24 % (34 % en 2024)

Achat non autorisé effectué au moyen de renseignements de carte de crédit volés : 20 % (18 % en 2024)

Achat en ligne effectué sur un site Web frauduleux : 17 % (14 % en 2024)

Envoi d'un paiement sous de faux prétextes : 11 % (11 % en 2024)

Achat frauduleux effectué au moyen de renseignements de carte de débit volés : 10 % (7 % en 2024)

Vol de renseignements sur un compte bancaire par un fraudeur pour prendre de l'argent : 8 % (6 % en 2024)

« La fraude de paiement est un défi mondial qui présente des tactiques de fraude en constante évolution et le Canada ne fait pas exception, a déclaré Donna Kinoshita, cheffe des paiements à Paiements Canada. Le soutien de la collaboration avec l'industrie est un domaine d'intérêt clé pour Paiements Canada, notamment dans le cadre de son rôle auprès de l'alliance canadienne contre la fraude, où la société travaille aux côtés de plus de 50 organisations des secteurs des finances, des télécommunications, des plateformes numériques, d'application de la loi et gouvernementaux pour mettre à profit son infrastructure de paiement et son expertise en matière de sécurité. Nous sommes également ravis d'être le premier pays à mettre en œuvre un système centralisé de lutte contre la fraude pour le prochain système de paiement en temps réel du Canada dès le premier jour du lancement. L'élaboration technique de ce dernier devrait être terminée dans les prochaines semaines. »

Au sujet de l'étude : Un total de 1 500 Canadiens ont été interrogés en ligne du 24 février au 7 mars 2025 au moyen du panel en ligne de Léger. La marge d'erreur était de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de Paiements Canada : Paiements Canada rend les paiements plus faciles, plus intelligents et plus sûrs pour les personnes vivant au Canada en fournissant l'infrastructure sûre et résiliente dans le cadre de laquelle les paiements sont compensés et réglés entre les institutions financières. Nous sommes un organisme d'intérêt public qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le système de paiement en temps réel (PTR) à venir, et qui est responsable des règlements administratifs, des règles et des normes qui soutiennent ces systèmes. En 2024, nos systèmes ont compensé et réglé des paiements dépassant les 107 billions de dollars, soit plus de 424 milliards de dollars par jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque. Les paiements sont un élément essentiel de notre économie et de notre mode de vie. Qu'il s'agisse d'une mise de fonds sur une maison, d'une facture payée à une entreprise locale ou d'un premier chèque de paie, les paiements permettent aux Canadiens et à l'économie d'aller de l'avant.

