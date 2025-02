Les Canadiens perçoivent l'attrait des nouvelles technologies comme l'IA générative, le commerce social, les clés d'accès et le paiement bancaire d'un point de vue qui donne la priorité à la sécurité.

OTTAWA, ON, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Les Canadiens ont des opinions mitigées sur l'adoption de technologies en évolution qui ont le potentiel de changer les expériences d'achat et notre façon de payer et d'être payés.

Les préoccupations relatives à la sécurité et au manque de familiarité et le sentiment de satisfaction à l'égard des technologies de paiement et d'expérience d'achat existantes ont une incidence sur l'attrait des récentes innovations. Une nouvelle étude de Paiements Canada révèle que ces préoccupations concernent les innovations actuelles et potentielles comme l'intelligence artificielle (IA) générative, le commerce social et le paiement bancaire.

« Les Canadiens accordent la priorité à la sécurité et à la protection des renseignements personnels tout en s'attendant à ce que leur expérience d'achat soit facile et pratique, particulièrement en ce qui a trait au paiement », déclare Jon Purther, directeur de la Recherche de Paiements Canada. « Ils recherchent des innovations qui trouvent un équilibre entre ces facteurs. Cependant, les Canadiens sont divisés sur l'attrait des innovations qui ont le potentiel de transformer nos expériences d'achat et de paiement, la sécurité étant l'une des principales préoccupations. Dans notre étude, nous avons également constaté que de nombreux Canadiens n'ont pas encore d'opinion sur l'attrait des nouvelles technologies, ce qui laisse entendre qu'ils réservent leur jugement jusqu'à ce qu'ils se familiarisent avec elles. »

Principales constatations de l'étude :

Les Canadiens ont des points de vue polarisants sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) générative. L'IA générative a de nombreuses applications lorsqu'il s'agit d'effectuer des paiements ou de recevoir des services. Parmi les exemples figurent l'établissement de rabais ou de prix personnalisés pour les consommateurs, la prestation de services d'assistants virtuels pour les achats, comme les robots de clavardage, et la formulation de recommandations de produits. L'IA générative peut également contribuer à la détection des fraudes en signalant les transactions inhabituelles, en prédisant les préférences de paiement des utilisateurs et en fournissant automatiquement les renseignements pour accélérer le processus de paiement, tout en créant des programmes de fidélisation personnalisés.

Les Canadiens sont divisés sur l'utilisation de l'IA générative pour améliorer leur travail et leur mode de vie : 43 % s'intéressent à l'exploitation de ces technologies, 44 % ne s'y intéressent pas et 13 % sont incertains.

Les jeunes Canadiens de 18 à 34 ans s'y intéressent plus (56 %) que les Canadiens d'âge moyen de 35 à 54 ans (48 %) et les Canadiens âgés de 55 ans et plus (31 %).

Parmi les Canadiens (45 %), la détection et la prévention de la fraude sont considérées comme le moyen le plus avantageux de tirer parti de l'IA générative.

Les Canadiens ont des points de vue partagés sur l'attrait de l'IA générative pour améliorer l'expérience d'achat en ligne : 28 % l'estiment attrayante, 34 % ne l'estiment pas attrayante et 38 % ont une opinion neutre.

L'expérience d'achat en ligne améliorée par l'IA générative est plus attrayante pour les jeunes Canadiens de 18 à 34 ans (39 %) que pour les Canadiens d'âge moyen (29 %) et les Canadiens âgés (21 %).

Plus d'un Canadien sur dix a utilisé les plateformes de commerce sur les médias sociaux, mais les préoccupations en matière de sécurité constituent un élément dissuasif clé. Le commerce social permet aux consommateurs d'acheter et de vendre des produits directement sur les plateformes de médias sociaux sans quitter la plateforme ou l'application.

Dans l'ensemble, 12 % des Canadiens ont envoyé ou reçu de l'argent d'un ami ou d'un membre de leur famille sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram, WhatsApp, Messenger ou TikTok.

Dans l'ensemble, 13 % des Canadiens ont fait un achat sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram, Pinterest et TikTok.

Le commerce social attire environ 1 Canadien sur 5 (18 %), 46 % affirment qu'il n'est pas attrayant et 36 % ont une opinion neutre.

Parmi ceux qui considèrent le commerce social comme attrayant, les raisons sont la commodité et la facilité (40 %), l'utilité et l'intérêt (6 %) et le fait qu'il s'agisse d'un mode d'achat préférentiel (5 %).

Parmi ceux qui ne trouvent pas le commerce social attrayant, les principales préoccupations sont la sécurité (48 %), le manque d'intérêt ou d'utilité (14 %), le fait de ne pas utiliser ou aimer les médias sociaux (10 %) et le désir d'éviter les achats impulsifs (5 %).

Le paiement bancaire, qui permet aux consommateurs de faire des transactions directement de leur compte bancaire au commerçant, en contournant les méthodes de paiement intermédiaires traditionnelles comme les cartes de crédit et de débit, est attrayant pour 29 % des Canadiens. Au moment de passer la commande, les consommateurs choisissent le paiement bancaire (aussi appelé compte à compte), habituellement sur un site Web de commerce électronique, une application ou un terminal de point de vente. Ils sont ensuite redirigés vers leur plateforme ou application bancaire en ligne pour approuver la transaction.

Dans l'ensemble, 29 % des Canadiens estiment que le paiement bancaire est attrayant, 33 % estiment qu'il ne l'est pas et 38 % ont une opinion neutre.

Les nouveaux arrivants au Canada (53 %) et les travailleurs à la demande (47 %) sont considérablement plus susceptibles d'utiliser le paiement bancaire.

Le principal attrait du paiement bancaire est la sécurité, 32 % des Canadiens indiquant qu'il offre une sécurité accrue. En effet, lorsque les consommateurs effectuent un achat en ligne, ils n'ont pas à fournir leurs renseignements de carte de crédit ou de débit directement sur le site du commerçant. Ils sont plutôt redirigés vers leur plateforme bancaire en ligne ou mobile afin de confirmer l'opération de paiement. Le paiement est effectué entre comptes, directement à partir du compte bancaire du consommateur.

Les incitatifs encourageraient les Canadiens à utiliser le paiement bancaire : 60 % seraient plus susceptibles de l'utiliser s'il y avait des incitatifs comme des offres de remise en argent ou des points de récompense.

Seulement 22 % des Canadiens âgés utiliseraient le paiement bancaire, par rapport à 34 % des jeunes Canadiens et à 28 % des Canadiens d'âge moyen.

La moitié des Canadiens (50 %) estiment que les clés d'accès constituent une autre méthode d'authentification attrayante qui élimine la nécessité d'utiliser des noms d'utilisateur et des mots de passe. Les clés d'accès sont intégrées aux paiements en ligne au moment de payer la commande et sont liées au compte bancaire, au portefeuille numérique ou à l'émetteur de la carte du consommateur, et le consommateur est invité à authentifier l'achat avec une clé d'accès sur son appareil à l'aide de données biométriques (p. ex. les empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou vocale). Les clés d'accès sont considérées comme plus sûres que les mots de passe parce qu'il n'y a pas de chaîne de caractères à mémoriser, ce qui les rend plus difficiles à pirater. Les clés d'accès n'ont pas besoin d'être changées, elles ne peuvent pas être volées par quelqu'un qui les devine ou qui regarde par-dessus votre épaule, et il n'y a aucun moyen d'en utiliser une accidentellement sur le mauvais site Web.

Dans l'ensemble, 47 % des Canadiens affirment qu'ils seraient susceptibles d'utiliser des clés d'accès plutôt que des mots de passe pour ouvrir une session dans leurs comptes de courriel, leurs comptes bancaires en ligne ou mobiles, ou leurs sites de commerce électronique si l'option était offerte. Toutefois, 23 % estiment que les clés d'accès ne sont pas attrayantes et 27 % ont une opinion neutre.

Parmi ceux qui ne trouvent pas les clés d'accès attrayantes, les principales préoccupations comprennent le fait qu'elles sont moins sécuritaires (27 %), le manque d'intérêt ou de besoin (20 %), la perception de la complexité ou la confusion (16 %), le manque de compréhension (12 %) et le manque de confiance (7 %).

Au sujet de l'étude : Du 26 février au 8 mars 2024 (vague 1) et du 24 juin au 5 juillet 2024 (vague 2), 1 500 Canadiens ont été interviewés en ligne au moyen du panel en ligne de Léger. La marge d'erreur pour cette étude était de +/2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de Paiements Canada : Paiements Canada rend les paiements plus faciles, plus intelligents et plus sûrs pour les personnes vivant au Canada en fournissant l'infrastructure sûre et résiliente dans le cadre de laquelle les paiements sont compensés et réglés entre les institutions financières. Nous sommes un organisme d'intérêt public qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le système de paiement en temps réel (PTR) à venir, et qui est responsable des règlements administratifs, des règles et des normes qui soutiennent ces systèmes. En 2024, nos systèmes ont compensé et réglé des paiements dépassant les 107 billions de dollars, soit plus de 424 milliards de dollars par jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque. Les paiements sont un élément essentiel de notre économie et de notre mode de vie. Qu'il s'agisse d'une mise de fonds sur une maison, d'une facture payée à une entreprise locale ou d'un premier chèque de paie, les paiements permettent aux Canadiens et à l'économie d'aller de l'avant.

