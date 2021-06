TORONTO, le 25 juin 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) annonce que Mme Joanne De Laurentiis a été nommée présidente.

Le conseil d'administration et la direction souhaitent également saluer le leadership exemplaire de Bryan Davies, le premier président de l'ARSF. Nommé en 2017, il a joué un rôle important dans le lancement de l'ARSF et l'établissement d'une nouvelle orientation de la réglementation des services financiers de l'Ontario.

« Je suis fier du travail accompli par le conseil d'administration dans le cadre du lancement de l'ARSF », a souligné Bryan Davies, premier président. « L'organisation est dirigée par une solide équipe de direction. Les comités consultatifs des parties prenantes du conseil d'administration ainsi que le comité consultatif des consommateurs nous ont permis d'obtenir des renseignements utiles sur le secteur qui ont éclairé notre prise de décision. »

« Bryan a fait bénéficier l'ARSF et le conseil d'administration de l'étendue et de la richesse de son expérience, qui ont fait du lancement de l'ARSF un succès », a déclaré Joanne De Laurentiis. « Le conseil d'administration lui est extrêmement reconnaissant et je compte bien poursuivre sur sa lancée. »

« Au nom de l'ARSF et nos nombreuses parties prenantes, je tiens à remercier Bryan pour son leadership et la qualité de ses services », a affirmé Mark White, chef de la direction. « Bryan était particulièrement qualifié pour lancer et guider l'ARSF et j'ai personnellement bénéficié de la chance de travailler en étroite collaboration avec lui. »

Bryan Davies a été nommé en 2017 pour un mandat de trois ans, et son mandat a été reconduit du 28 juin 2020 au 27 juin 2021.

Joanne De Laurentiis a été nommée membre pour un mandat allant du 26 juillet 2019 au 25 juillet 2021. Elle a été nommée la présidente à compter du 28 juin 2021. Mme De Laurentiis est une cadre chevronnée du secteur des services financiers. Ayant pris sa retraite de ses fonctions de présidente et directrice générale de l'Institut des fonds d'investissement du Canada en 2016, elle a aussi occupé le poste de présidente et directrice générale de Credit Union Central of Canada , Mondex Canada et l'Interac Association, de vice-présidente de l'Association des banquiers canadiens. Mme De Laurentiis est actuellement présidente du comité d'examen indépendant de PIMCO, vice-présidente de la Commission de transport de Toronto , membre du comité d'examen indépendant de Fonds communs de placement de la Canada Vie, du conseil consultatif de Peak Financial, du conseil de BeWhere et du conseil de la Fondation canadienne d'éducation économique, et du C.D. Howe Institute.

ARSF est constituée en société d'État autofinancée régie par un conseil d'administration composé d'au moins trois et d'au plus onze membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Finances. L'un des membres est nommé président par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Vous trouverez des renseignements biographiques sur tous les membres du conseil d'administration à https://www.fsrao.ca/fr/propos-de-larsf/gouvernance.

