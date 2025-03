Heidi Peters, vice-présidente

OTTAWA, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - Jeremy Hall (para-aviron) a été élu président du Conseil des athlètes paralympiques canadiens après la première réunion du groupe avec ses membres nouvellement élues.

Hall, qui a occupé les fonctions de vice-président pendant les deux dernières années, est à mi-chemin de son mandat de quatre ans. Le paralympien de Tokyo 2020 succède à la présidente sortante Erica Gavel (basketball en fauteuil roulant), qui a terminé son mandat au conseil plus tôt cette année.

Jeremy Hall (à droite) et Heidi Peters (à gauche) ont été élus président et vice-présidente du Conseil des athlètes paralympiques canadien.

« C'est pour moi un honneur d'avoir été élu président du Conseil des athlètes paralympiques canadiens par mes collègues membres », déclare Hall. « Nous avons gagné beaucoup de terrain sous la direction d'Erica, et je continuerai à défendre les intérêts de nos athlètes paralympiques afin d'amplifier leur voix sur la scène nationale et internationale. Après l'une des meilleures performances de notre pays à des Jeux paralympiques, je me réjouis à l'idée de poursuivre sur cette lancée et de contribuer à l'avancement du Mouvement paralympique. »

Heidi Peters (volleyball assis), qui entame son mandat de quatre ans au conseil, a été sélectionnée pour le poste de vice-présidente. La triple paralympienne a remporté le bronze avec l'équipe canadienne féminine de volleyball assis à Paris 2024, la première médaille du pays dans ce sport.

« Je remercie mes collègues du conseil qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi et qui m'ont élue vice-présidente », indique Peters. « L'expérience en parasport au sein de notre conseil est très diversifiée, et je me réjouis à l'idée de travailler avec mes collègues en vue de réaliser les objectifs établis. Je compte tirer parti de la valeur accrue de la voix des athlètes, particulièrement au Canada, et me servir de ce poste pour continuer à œuvrer à notre croissance. J'espère également contribuer à l'amélioration de la communication et des relations parmi tous les para-athlètes au Canada. »

Hall et Peters siégeront également au conseil d'administration du CPC en qualité de représentants des athlètes.

Les sept membres du conseil des athlètes sont : Hall, Peters, Amy Burk (goalball), Tyler McGregor (parahockey sur glace), Christina Picton (ski paranordique), Amanda Rummery (para-athlétisme) et Abi Tripp (paranatation).

Le Conseil des athlètes paralympiques canadiens est un groupe composé d'athlètes paralympiques actifs et retraités élus pour défendre les intérêts des paralympiennes et paralympiens canadiens ainsi que du Mouvement paralympique au Canada.

Pour plus d'information sur le conseil des athlètes, rendez-vous sur Paralympique.ca/athlètes/conseil-des-athlètes.

