QUÉBEC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - L'inauguration des œuvres d'art commémorant La Capitale mutuelle de l'administration publique et SSQ Mutuelle s'est déroulée le 6 octobre en présence de dignitaires et de personnes ayant marqué leur histoire. Installées devant les bâtiments patrimoniaux de chacune des mutuelles à l'origine de Mutuelle Beneva, ces œuvres témoignent de l'histoire et de la contribution de celles-ci à la collectivité.

L’œuvre L’étreinte est située au 625, rue Jacques-Parizeau à Québec. (Groupe CNW/Beneva) L’œuvre Les piliers est située au 2525, boulevard Laurier à Québec. (Groupe CNW/Beneva)

L'installation de ces œuvres marque également un jalon important dans l'histoire récente de l'organisation avec la création, en 2024, de Mutuelle Beneva. Cette fusion fait suite au regroupement, en 2020, des deux sociétés d'assurance, La Capitale et SSQ Assurance, pour former Beneva. Cette démarche témoigne de plus de l'engagement de l'entreprise envers le modèle mutualiste, un modèle d'affaires encore bien vivant et pertinent dans l'économie d'aujourd'hui.

Ces deux créations artistiques évocatrices ont été réalisées par l'artiste Linda Covit à la suite d'un processus de sélection rigoureux. Ces œuvres pérennes rendent hommage aux racines mutualistes de l'organisation et incarneront cet héritage pour les générations futures. La mission des deux mutuelles d'origine se poursuit par les actions de Mutuelle Beneva.

« Nous sommes particulièrement fiers d'inaugurer ces œuvres qui sont à la fois un rappel du passé, un hommage à ceux et à celles qui ont bâti les mutuelles d'origine, et un symbole d'avenir. Elles reflètent notre engagement à préserver la mémoire collective et à renforcer les valeurs qui fondent Mutuelle Beneva. Je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées et qui ont contribué au succès de cette inauguration des plus significatives, » a souligné Jean St-Gelais, président du conseil d'administration de Mutuelle Beneva.

L'œuvre intitulée L'étreinte, située au 625, rue Jacques-Parizeau à Québec, symbolise l'engagement de La Capitale mutuelle de l'administration publique depuis sa création en 1940. Composée de deux structures ajourées englobant une colonne de l'édifice, l'œuvre illustre une accolade et reflète les valeurs de solidarité et de soutien de la mutuelle, initialement comme caisse de secours funéraires et ensuite à titre de mutuelle d'assurance.

Installée au 2525, boulevard Laurier à Québec, l'œuvre nommée Les piliers évoque, quant à elle, l'histoire de SSQ Mutuelle. Deux formes triangulaires adossées représentent la force et le soutien, incarnant les valeurs humaines et sociales au cœur de la mutuelle. Dès sa création en 1944 comme coopérative de soins de santé et ensuite comme mutuelle d'assurance, SSQ Mutuelle a contribué à la santé et à la sécurité financière de ses membres et de leur famille.

