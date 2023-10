HALIFAX, NS, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) est fière d'annoncer que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a remporté un prix d'excellence dans la catégorie des transports collectifs à l'occasion de la remise des prix Sécurité au travail au Canada 2023. Les lauréats des prix Sécurité au travail au Canada ont été annoncés lors d'un gala qui s'est tenu à Toronto hier soir.

« La sécurité est notre priorité absolue et le demeurera toujours, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Nous sommes honorés d'être reconnus pour cet engagement et nous sommes fiers de démontrer la croissance de nos programmes de sécurité en recevant un septième prix consécutif. »

« Félicitations à l'équipe de Jazz pour cette reconnaissance de l'excellence en matière de sécurité, a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. Cette dernière récompense reflète l'attention soutenue que les membres de l'équipe portent à une culture où la sécurité est au cœur des préoccupations. »

La facilité de présenter des rapports au moyen d'appareils mobiles a suscité un fort engagement de la part des employé(e)s, qui sont les véritables chefs de file de la culture de sécurité de Jazz. Depuis la mise en place des rapports par appareils mobiles il y a plusieurs années, le rendement de ce moyen de signalement comme outil principal de sécurité ne cesse de croître. Les employé(e)s et la direction voient la valeur du processus de signalement par l'amélioration continue de la sécurité des activités et des lieux de travail de Jazz grâce aux commentaires du personnel.

Il s'agit de la septième année consécutive où Jazz reçoit des prix lors de l'événement Sécurité au travail au Canada. Lancés en 2011, les prix Sécurité au travail au Canada soulignent les réalisations exceptionnelles d'organisations qui font la promotion de la santé et de la sécurité de leurs employé(e)s. Les entreprises sont évaluées en fonction d'une grande variété d'éléments liés à la sécurité et à la santé au travail (SST), notamment la formation des employé(e)s, les systèmes de gestion de la SST, les enquêtes relatives aux incidents, la préparation aux situations d'urgence et les initiatives novatrices en ce qui concerne la santé et la sécurité.

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz Aviation S.E.C. est le transporteur aérien régional le plus important au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express à l'échelle de l'Amérique du Nord. Jazz est l'un des meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes et l'un des meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. L'entreprise est également primée pour sa culture de sécurité. Ces forces ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. voljazz.ca

Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs de premier plan d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, une société de premier rang de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur les avions régionaux, qui gère des investissements pour le compte d'investisseurs de fonds tiers; Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et un fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à contrats; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Chorusaviation.com

