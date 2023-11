HALIFAX, NS, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) est ravie d'annoncer que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a remporté, le 22 novembre 2023, le nouveau Prix de la réconciliation avec les Autochtones, qui fait partie des Prix de réalisation pour l'équité en emploi du Gouvernement du Canada. Ce prix récompense les employeurs qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones.

« Jazz est fière de pouvoir compter sur un effectif qui reflète la diversité des collectivités qu'elle dessert, explique Randolph deGooyer, président de Jazz. Notre engagement en faveur de la réconciliation est axé sur les jeunes Autochtones qui souhaitent faire carrière en aviation ou qui le font déjà, sur la mise en place d'un lieu de travail sûr et sain pour nos employé(e)s autochtones actuel(le)s et futur(e)s, et sur la recherche de connaissances et le partage de celles-ci avec l'ensemble du personnel non autochtone. »

Au nombre des initiatives qui contribuent à la reconnaissance de Jazz relativement à la réconciliation avec les Autochtones figure son Plan en matière de diversité et ses engagements énoncés sur la manière dont la diversité, en tant que fondement essentiel, est mise en pratique au moyen de politiques et de procédures, et par l'identification et l'élimination des obstacles que rencontrent les employé(e)s autochtones. En outre, un groupe-ressources pour les personnes autochtones offre un espace dédié au partage d'information, aux relations et aux possibilités d'éducation et de formation; une politique de congé pour pratiques autochtones traditionnelles a été élaborée en collaboration avec les employé(e)s autochtones; et, en juillet dernier, sept employé(e)s autochtones ont représenté Jazz en se portant volontaires et en participant à une expérience immersive lors des Jeux autochtones d'Amérique du Nord de 2023.

L'engagement de Jazz envers les jeunes et toutes les personnes autochtones ayant un intérêt pour une carrière en aviation comprend les bourses d'études annuelles Indspire, des ressources de recrutement dédiées aux candidat(e)s autochtones et une collaboration avec des établissements d'enseignement et des organismes d'emploi autochtones pour faire connaître les possibilités en aviation.

« Je suis fière de mes origines et reconnaissante d'avoir toujours pu affirmer mon identité en tant que Mohawk à Jazz, déclare Lily Dailleboust, agente de bord de Jazz. J'ai toujours l'impression d'être traitée avec le plus grand respect par toutes les personnes que je rencontre; Jazz comprend vraiment ce que signifie la communauté. »

« Il s'agit pour Jazz d'une reconnaissance remarquable et c'est un honneur de faire partie des premiers lauréats du Prix de la réconciliation avec les Autochtones, affirme Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. »

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz Aviation S.E.C. est le transporteur aérien régional le plus important au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers des destinations en Amérique du Nord. Jazz est l'un des meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes et l'un des meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. L'entreprise est primée également pour sa culture de sécurité. Ces forces ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Flyjazz.ca/fr/

Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs de premier plan d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, une société de premier rang de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur les avions régionaux, qui gère des investissements pour le compte d'investisseurs de fonds tiers; Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et un fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition, les vols à contrats, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Chorusaviation.com

