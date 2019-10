Jazz, filiale de Chorus, remporte l'or à la remise des prix Sécurité au travail au Canada

HALIFAX, le 23 oct. 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) est fière d'annoncer que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a remporté l'or dans la catégorie des transports à l'occasion de la remise des prix Sécurité au travail au Canada 2019. Les lauréats des prix Sécurité au travail au Canada ont été annoncés lors d'un gala qui s'est tenu à Toronto (Ontario) hier soir.

« La sécurité est au cœur de notre culture d'entreprise et nous sommes très fiers que Jazz continue d'être reconnue pour son travail à cet égard, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Nous assumons nos responsabilités et réussissons en intégrant la sécurité à nos pratiques quotidiennes à tous les niveaux de l'entreprise. »

À Jazz, la sécurité est notre priorité absolue et nous continuons de nous employer à l'améliorer. Par exemple, nous avons lancé récemment un système de rapports de sécurité fondé sur une application afin de permettre à chaque employé d'accéder facilement aux rapports de sécurité et de mettre en place un processus de signalement transparent.

Il s'agit de la troisième année consécutive où Jazz reçoit des prix lors de l'événement Sécurité au travail au Canada. En 2018, Jazz a remporté l'argent dans les catégories des transports et de la sécurité psychologique, et en 2017, elle a remporté l'or dans la catégorie des transports.

« Jazz continue d'être un chef de file en matière de gestion de la sécurité de pointe et d'affermir son rôle à titre de leader en sécurité aérienne », a déclaré Bob Palmer, vice-président - Sécurité, Qualité et Environnement de Jazz.

Lancés en 2011, les prix Sécurité au travail au Canada soulignent les réalisations exceptionnelles d'entreprises canadiennes qui font la promotion de la santé et de la sécurité de leurs employés. Les entreprises sont évaluées en fonction d'une grande variété d'éléments liés à la sécurité et à la santé au travail (SST), notamment la formation des employés, les systèmes de gestion de la SST, les enquêtes relatives aux incidents, la préparation aux situations d'urgence et les initiatives novatrices en ce qui concerne la santé et la sécurité.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Depuis 2011, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital, entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation S.E.C. et de Voyageur Aviation Corp., sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Ensemble, les entreprises du groupe Chorus peuvent offrir une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

À propos de Jazz

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Elle est la propriété de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier.

Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. Jazz exploite plus de vols vers plus de villes canadiennes que tout autre transporteur aérien grâce à un effectif composé de quelque 5 000 professionnels qui possèdent une grande expérience dans le domaine du transport aérien régional, un secteur exigeant et complexe.

Jazz Aviation S.E.C. exerce ses activités par l'intermédiaire de trois divisions : Air Canada Express, Services techniques Jazz, et Jazz.

Air Canada Express : En vertu d'un contrat d'achat de capacité conclu avec Air Canada, Jazz dessert, sous la marque Air Canada Express, une variété de marchés à l'échelle de l'Amérique du Nord au moyen d'un parc aérien composé de 116 avions de Bombardier fabriqués au Canada.

Services techniques Jazz : Établis en mai 2016 à titre de division distincte, les Services techniques Jazz sont spécialisés dans la prestation de services de révision générale, de réparation et de remise à neuf pour les avions fabriqués par Bombardier, De Havilland et Embraer.

Jazz : Sous la marque Jazz, la société aérienne assure des vols nolisés à l'échelle de l'Amérique du Nord. Ces services s'adressent aux entreprises, aux organismes gouvernementaux, aux groupes d'intérêts particuliers et aux personnes qui recherchent plus de commodité. Jazz peut aussi offrir divers services aux exploitants de sociétés aériennes : services au sol, régulation des vols, planification de la charge marchande, formation et services-conseils.

