HALIFAX, NS, le 14 avril 2026 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est ravie d'annoncer qu'elle a été nommée parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse pour la quinzième année consécutive. Forte d'une présence de longue date dans la région, notamment à Halifax où se trouve son siège social, Jazz emploie plus de 800 personnes au Canada atlantique.

« Nous sommes très fiers d'être nommés parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse, a déclaré Doug Clarke, président de Jazz. Ces prix mettent en lumière le travail important de nos équipes. Leur professionnalisme, leur dévouement et leur engagement font de Jazz un endroit où il fait bon travailler. »

Les prix pour les meilleurs employeurs de Mediacorp Canada Inc. visent à reconnaître les entreprises qui jouent un rôle de chef de file dans leur industrie en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués selon des critères comme le lieu de travail physique, l'ambiance de travail, l'atmosphère sociale, la santé, les avantages financiers et familiaux, les vacances, les congés, la communication avec les employés, la gestion du rendement, la formation, le perfectionnement des compétences et l'engagement dans la collectivité.

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 69 destinations en Amérique du Nord. En plus d'être reconnue aujourd'hui parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse, Jazz a été reconnue parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité et à titre d'employeur cinq étoiles en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, elle a reçu un Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada pour souligner son engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones et elle a été reconnue à titre d'employeur le plus sûr au Canada dans la catégorie des transports collectifs. Ces réalisations ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). Flyjazz.com/fr

SOURCE Jazz

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