HALIFAX, NS, le 23 mars 2026 /CNW/ - Jazz Aviation LP (« Jazz »), exerçant ses activités sous le nom d'Air Canada Express, fait le point sur l'accident impliquant le vol AC8646, assuré par un avion CRJ900, qui est survenu à l'aéroport LaGuardia de New York (LGA). Le vol 8646 était en route vers LGA depuis Montréal (YUL) et a heurté un camion de pompiers lors de son atterrissage.

Des représentants de l'administration portuaire de New York et du New Jersey ont confirmé que le pilote et le copilote sont décédés. Jazz est profondément attristée par la perte de deux employés, et travaille à soutenir les membres de leur famille ainsi que ses autres employés en cette période difficile.

« Il s'agit d'une journée incroyablement difficile pour notre entreprise, nos employés et, surtout, les membres de la famille et les proches des personnes touchées par l'accident du vol 8646 », a déclaré Doug Clarke, président de Jazz Aviation LP. « Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de nos deux pilotes, de même que notre soutien indéfectible aux personnes blessées. »

« Nous nous engageons à collaborer avec les autorités compétentes tout au long de l'enquête afin de déterminer ce qui s'est passé. Nous fournirons de plus amples renseignements aussitôt qu'ils auront été vérifiés. Nous allons continuer d'offrir notre plein soutien au cours des jours et des semaines à venir. »

Une liste préliminaire indique que l'avion transportait 72 passagers et 4 membres d'équipage. L'incident s'est produit vers 23 h 47, heure locale, le 22 mars 2026. Le nombre exact de blessures et de décès n'est pas disponible pour le moment.

Jazz collabore avec les autorités chargées de l'enquête sur la cause de cet accident.

Les amis et les membres de la famille des passagers du vol 8646 peuvent composer le 1 800 961-7099 s'ils souhaitent en savoir plus.

Nous communiquerons de plus amples renseignements dès que possible.

SOURCE Jazz

[email protected]