Jazz Aviation LP (exerçant ses activités sous le nom d'Air Canada Express) confirme un incident

HALIFAX, NS, le 23 mars 2026 /CNW/ - Jazz Aviation LP (« Jazz »), exerçant ses activités sous le nom d'Air Canada Express, confirme qu'un incident impliquant le vol AC8646, assuré par un CRJ900, s'est produit à LaGuardia (LGA).

Le vol 8646 était en route vers LGA à partir de Montréal (YUL). La liste préliminaire des passagers indique que l'avion transportait 72 passagers et 4 membres d'équipage, mais cela reste à confirmer. L'incident s'est produit vers 23 h 47 le 22 mars 2026.

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SOURCE Jazz

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