HALIFAX, NS, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Pour la quinzième année consécutive, Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a été nommée parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité par Mediacorp Canada Inc.; cette marque de reconnaissance témoigne de l'engagement de longue date de l'entreprise envers la diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité au sein de son effectif.

« La diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité sont des éléments fondamentaux de notre culture d'entreprise, a déclaré Doug Clarke, président de Jazz. Cette marque de reconnaissance obtenue pour une quinzième année consécutive est le reflet du dévouement de nos employés et de notre engagement continu à créer un environnement où chaque personne se sent respectée, soutenue et capable de s'épanouir. »

Le concours Meilleurs employeurs canadiens pour la diversité met en lumière les employeurs qui ont créé des programmes de diversité et d'inclusion exceptionnels en milieu de travail. Il souligne les efforts fructueux déployés en matière de diversité dans des domaines clés, notamment pour ce qui est des programmes destinés à cinq groupes d'employés : les femmes; les membres de minorités visibles; les personnes handicapées; les Autochtones; et les gais, lesbiennes, personnes bisexuelles et transgenres (LGBT).

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 68 destinations en Amérique du Nord. En plus d'être reconnue aujourd'hui parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité, Jazz a été reconnue à titre d'employeur cinq étoiles en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, a reçu un Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada pour souligner son engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones; elle figure aussi parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse et a été reconnue à titre d'employeur le plus sûr au Canada dans la catégorie des transports collectifs. Ces réalisations ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR) Flyjazz.com

