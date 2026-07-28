Jazz conclut une entente de principe avec son syndicat de régulateurs de transport aérien

HALIFAX, NS, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a conclu aujourd'hui une entente de principe avec la Canadian Airline Dispatchers Association (CALDA), le syndicat représentant ses 57 régulateurs de transport aérien. La nouvelle convention collective est assujettie à sa ratification. Des renseignements supplémentaires seront communiqués à la ratification.

À propos de Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 65 destinations en Amérique du Nord. En plus d'être reconnue aujourd'hui parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse, Jazz a été reconnue parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité et à titre d'employeur cinq étoiles en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, elle a reçu un Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada pour souligner son engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones et elle a été reconnue à titre d'employeur le plus sûr au Canada dans la catégorie des transports collectifs. Ces réalisations ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). Flyjazz.com/fr

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