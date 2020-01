Jazz Aviation reconnue parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique pour une neuvième année consécutive

HALIFAX, le 9 janv. 2020 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a été reconnue parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique pour la neuvième année consécutive.

« Nous sommes fiers que Jazz soit reconnue pour ses programmes de ressources humaines exceptionnels et ses politiques en milieu de travail avant-gardistes, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Nous continuons d'investir dans des programmes qui font de Jazz un endroit où il fait bon travailler, évoluer et réussir. »

Cette nomination spéciale de MediaCorp Canada Inc. vise à reconnaître les employeurs du Canada atlantique qui jouent un rôle de chef de file de leur industrie respective en offrant des conditions de travail exceptionnelles. Les employeurs sont évalués sur les critères suivants : le lieu de travail proprement dit, le climat professionnel et social, les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux, les vacances et les autres congés, les communications avec les employés, la gestion du rendement, la formation et le développement des compétences, et l'engagement dans la collectivité.

Jazz a été reconnue pour le soutien apporté au perfectionnement continu des employés par un programme de mentorat et d'aide financière à la formation, pour son encouragement à préparer l'avenir au moyen d'une aide à la planification de la retraite et de cotisations à un régime de retraite, pour la mise en place d'une culture de responsabilisation grâce à un régime d'achat d'actions, pour son soutien aux activités sociales des employés tout au long de l'année ainsi que pour son offre de stages réguliers et coopératifs et de programmes d'apprentissage.

À propos de Jazz Aviation

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Jazz est la propriété de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. Exploitant des vols sous la marque Air Canada Express, Jazz assure plus de vols vers plus de villes canadiennes que tout autre transporteur aérien grâce à un effectif composé de quelque 5 000 professionnels qui possèdent une grande expérience dans le domaine du transport aérien régional, un secteur exigeant et complexe.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Manon Stuart, 902 873-5054, [email protected]

Liens connexes

www.chorusaviation.ca