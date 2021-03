HALIFAX, NS, le 2 mars 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) est fière d'annoncer que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a été nommée parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité pour la dixième année consécutive à la suite d'une enquête nationale annuelle menée auprès d'employeurs par Mediacorp Canada Inc.

« Nous sommes honorés que Jazz ait été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs canadiens pour la diversité chaque année de la dernière décennie. La diversité est au cœur de la culture dont est fier le personnel de Jazz - une culture qui valorise le caractère unique de chaque personne et qui favorise la création de milieux sûrs permettant d'être soi-même au travail, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. En encourageant la création de milieux de travail inclusifs fondés sur la diversité de points de vue, d'expériences et de compétences du personnel, nous favorisons l'innovation et le changement positif. »

Le concours Meilleurs employeurs canadiens pour la diversité met en lumière les employeurs qui ont créé des programmes de diversité et d'inclusion exceptionnels en milieu de travail. Il souligne les efforts fructueux déployés en matière de diversité dans différents domaines, notamment pour ce qui est des programmes destinés à cinq groupes d'employés : les femmes, les membres de minorités visibles, les personnes handicapées, les autochtones, les gais, les lesbiennes, les personnes bisexuelles et transgenres.

Mediacorp Canada Inc. a reconnu Jazz en raison des nombreuses mesures qu'elle a élaborées et soutenues, notamment sa collaboration avec des partenaires communautaires pour rejoindre les candidats autochtones et offrir du mentorat à des étudiants du First Nations Technical Institute. Jazz encourage de jeunes femmes à envisager une carrière en aviation en participant à des événements annuels comme Girls Take Flight. De plus, le transporteur fait en sorte que la diversité et l'inclusion soient ancrées dans sa politique à l'intention de ses fournisseurs.

À propos de Chorus

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital - une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale - ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation ; les vols à contrat ; ainsi que la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

À propos de Jazz

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. www.voljazz.ca

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : [email protected]

Liens connexes

www.chorusaviation.ca