HALIFAX, NS, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une convention en vue de l'acquisition d'Elisen & associés inc. (« Elisen »), l'un des principaux fournisseurs de services d'ingénierie et de certification dans le domaine aérospatial, qui est établi à Montréal.

Fondée en 1997 par Stéphane Durand et Taif Rahman, Elisen s'est taillé une solide réputation grâce à sa participation à des projets d'ingénierie complexes dans les domaines de la modification d'aéronefs commerciaux, d'affaires et à voilure tournante, de la défense et de la mise en place d'une aviation durable. Elisen a notamment participé à des travaux de soutien et de développement sur l'Airbus A220, les hélicoptères Bell et les avions de mission spéciale Bombardier, Gulfstream et Lear. M. Durand et M. Rahman continueront de diriger Elisen après la clôture de l'opération.

« Elisen est une société d'ingénierie de premier plan située au cœur du secteur aérospatial de Montréal. L'acquisition d'Elisen nous permettra de développer nos capacités dans le secteur de la défense et des services spécialisés de maintenance, de réparation et de révision générale grâce à l'ajout d'une expertise et de relations industrielles précieuses », a déclaré Colin Copp, président et chef de la direction de Chorus. « Nous sommes ravis que Stéphane et Taif continuent de diriger Elisen et nous sommes impatients d'accueillir toute l'équipe d'Elisen. »

« Plusieurs entreprises nous ont manifesté leur intérêt au fil des ans, mais aucune n'offrait la même adéquation sur les plans de la culture, des valeurs et de la vision stratégique que Chorus », a déclaré M. Rahman, coprésident d'Elisen.

« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Chorus afin d'élargir ensemble notre champ de possibilités », a ajouté M. Durand, coprésident d'Elisen.

L'opération devrait se conclure avant la fin de l'année, sous réserve de certaines notifications réglementaires et du respect d'autres conditions de clôture usuelle. Elle sera financée au moyen de la trésorerie disponible et ne devrait pas avoir d'effet important sur le chiffre d'affaires, les résultats ou le bilan consolidés de Chorus.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l'« information prospective »). L'information prospective se reconnaît à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention de », « faire », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « supposer » et autres termes et expressions semblables, y compris leur forme négative. Toutes les informations et tous les énoncés, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, sont de nature prospective, sont fondés sur diverses attentes et hypothèses sous-jacentes qui sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs pouvant donner lieu à des écarts importants entre les résultats, le rendement et les réalisations réels futurs et ceux dont il est fait mention dans l'information prospective. En conséquence, rien ne garantit la véracité et l'exactitude de l'information prospective présentée dans le présent communiqué.

Entre autres exemples d'information prospective, le présent communiqué comprend des déclarations et des attentes quant à la clôture prévue de l'opération et aux avantages prévus de l'opération pour Chorus. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, y compris : le non-respect des conditions préalables à la clôture de l'opération; l'incidence de l'opération sur les relations d'Elisen avec les employés, les clients et les fournisseurs; l'évolution du secteur de l'aviation et de la conjoncture économique en général; et les facteurs de risque décrits dans les documents d'information publics de Chorus, qui peuvent être consultés sous son profil dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

L'information prospective présentée dans le présent communiqué représente les attentes de Chorus à la date du présent communiqué (ou à la date à laquelle il est indiqué qu'elles ont été formulées) et peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs et de risques qui précède n'est pas exhaustive.

Au sujet de Chorus Aviation Inc.

Chorus est une société de portefeuille qui détient les principales filiales en exploitation suivantes : Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment : les vols à forfait; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, la réaffectation et la transition d'avions; la maintenance des avions et des composants; le démontage et l'approvisionnement en pièces; l'acquisition et la location d'avions; et la formation des pilotes.

Les actions avec droit de vote variable de catégorie A et les actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures non garanties de premier rang convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures non garanties de premier rang à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Pour de plus amples renseignements sur Chorus, veuillez visiter le www.chorusaviation.com.

