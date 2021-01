HALIFAX, NS, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) est fière d'annoncer que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a été nommée l'un des meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes pour une neuvième année.

« Nous sommes ravis d'être reconnus, une fois de plus, comme l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au pays. Cela renforce notre engagement à offrir aux jeunes un endroit significatif et agréable où lancer et faire évoluer leur carrière, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. La pandémie a touché bon nombre de nos jeunes employés au cours de la dernière année, mais nous serons heureux de les accueillir de nouveau à mesure que le secteur du transport aérien se remettra. »

Le concours des meilleurs employeurs pour les jeunes du Canada est organisé par les rédacteurs désignant les 100 meilleurs employeurs du Canada. Cette nomination reconnaît les employeurs qui offrent les meilleurs lieux de travail ainsi que les meilleurs programmes et initiatives au pays afin d'attirer et de retenir les jeunes en début de carrière.

Pour sélectionner les meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes cette année, les rédacteurs ont examiné les programmes de mentorat et de formation de chaque employeur ainsi que les programmes de gestion de carrière et les initiatives visant à aider les jeunes employés à obtenir de l'avancement plus rapidement.

Jazz a été sélectionnée parmi les meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes en raison de programmes tels que La Passerelle Jazz, dans le cadre duquel des bourses et un accès direct à des possibilités d'emploi sont offerts à des élèves-pilotes et agents de bord inscrits à divers établissements postsecondaires. Jazz s'est aussi distinguée en raison des bourses qu'elle offre aux étudiants de programmes de techniciens d'entretien d'aéronefs de collèges communautaires locaux ainsi que de son mentorat auprès des apprentis techniciens d'entretien d'aéronefs.

À propos de Chorus

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital - une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale - ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location ; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation ; les vols à contrat ; et la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.com

À propos de Jazz

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. www.voljazz.ca

