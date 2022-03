HALIFAX, NS, le 23 mars 2022 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a été reconnue parmi les meilleurs employeurs de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique par Mediacorp Canada Inc. pour la onzième année consécutive.

« Nous sommes ravis que Jazz soit reconnue pour ses programmes exceptionnels de soutien et de développement destinés à son personnel, ainsi que pour ses politiques en milieu de travail avant-gardistes, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Faire de Jazz un endroit formidable où notre personnel peut évoluer et réussir est un accomplissement dont nous sommes très fiers. »

Ces nominations spéciales visent à reconnaître les employeurs de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique qui jouent un rôle de chef de file de leur industrie respective en offrant des conditions de travail exceptionnelles. Les employeurs sont évalués sur les critères suivants : le lieu de travail proprement dit, le climat professionnel et social, les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux, les vacances et les autres congés, les communications avec le personnel, la gestion du rendement, la formation et le développement des compétences, et l'engagement dans la collectivité.

La candidature de Jazz a été retenue parce que l'entreprise encourage les membres de son personnel à maintenir un haut niveau de compétences tout au long de leur carrière grâce au mentorat, à la formation offerte en interne et en ligne, ainsi qu'à des mesures de partage des idées qui permettent de tirer parti de l'expérience du personnel pour accroître la productivité et améliorer le service à la clientèle et l'efficacité opérationnelle. L'entreprise aide son personnel à préparer son avenir grâce à une aide à la planification de la retraite et à des cotisations à un régime de retraite. En outre, elle travaille à l'établissement d'une culture de responsabilisation grâce à un régime d'achat d'actions offert à tout le personnel.

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'appareils régionaux de premier plan d'envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation; les vols à contrat; et la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

À propos de Jazz Aviation

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada et le seul exploitant de vols Air Canada Express. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. www.voljazz.ca

