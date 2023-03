HALIFAX, NS, le 28 mars 2023 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz »), filiale de Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR), est ravie de célébrer le lancement de la Cygnet Aviation Academy (« Cygnet ») de Chorus et accueille Cygnet en tant que treizième établissement d'enseignement participant à son programme La Passerelle Jazz.

« Nous félicitons Cygnet et sommes heureux de collaborer avec une autre entreprise de Chorus afin d'offrir des possibilités aux aspirant(e)s pilotes, a déclaré Steve Linthwaite, vice-président - Opérations aériennes de Jazz. En soutenant la prochaine génération de pilotes, nous façonnons l'avenir de notre entreprise tout en contribuant à la croissance et à la pérennité de l'ensemble du secteur du transport aérien. »

Jazz et Cygnet s'associent dans le cadre du programme Approche Jazz - une formation au pilotage unique qui permet aux aspirant(e)s pilotes professionnel(le)s de suivre un cheminement de carrière accéléré. Après un processus de sélection approfondi, les candidat(e)s qualifié(e)s reçoivent une lettre d'embauche conditionnelle de Jazz, l'offre étant subordonnée à leur réussite au programme. En vertu de l'approche pratique de formation tout-en-un de ce programme, les élèves obtiennent une licence de pilote de ligne intégrée (ou ATPL pour Integrated Airline Transport Pilot License) de Cygnet au moyen de l'utilisation intensive de simulateurs de vol, et acquièrent une qualification de type CRJ200; tout ce processus est d'une durée de 20 mois. Cela représente la voie la plus rapide menant à un poste de copilote au sein d'une société aérienne au Canada. Une fois embauché(e)s, les candidat(e)s doivent réussir, comme l'ensemble des autres copilotes de Jazz, la formation au sol et la vérification de compétence pilote de Transports Canada, et doivent respecter les exigences de sécurité. La formation de la première cohorte d'élèves-pilotes d'Approche Jazz est en cours.

« Chaque année, Jazz fournit à Air Canada un grand nombre de pilotes qualifié(e)s et compétent(e)s. Nous sommes ravis de l'innovation constante dont fait preuve notre partenaire Air Canada Express par l'entremise de programmes comme Approche Jazz et La Passerelle Jazz », a déclaré Murray Strom, premier vice-président - Opérations aériennes et Maintenance d'Air Canada.

Depuis 2007, Jazz participe activement à la conception des programmes et de la formation des futur(e)s pilotes professionnel(le)s au Canada en s'associant à des collèges, écoles et universités offrant des programmes d'aviation. Vingt organismes de l'industrie participent maintenant au programme La Passerelle Jazz.

À propos de Chorus Aviation Inc.

La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Chorus est un fournisseur intégré de solutions d'aviation régionale, y compris de services de gestion d'actifs. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, la plus importante société mondiale de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur le secteur de l'aviation régionale; Jazz Aviation, le fournisseur exclusif de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; et Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions et d'approvisionnement en pièces à des clients du secteur de l'aviation régionale partout dans le monde. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services de soutien englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à contrats; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

À propos de Jazz

Jazz Aviation S.E.C. est le transporteur aérien régional le plus important au Canada et le seul exploitant de vols Air Canada Express vers 80 destinations en Amérique du Nord. Jazz est l'un des meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes et l'un des meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. L'entreprise est également primée pour sa culture de sécurité. Ces forces ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. voljazz.ca

